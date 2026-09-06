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2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानें इसकी कीमत!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:30 AM IST
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देश की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार मारुति सुजुकी बलेनो अब नए और ज्यादा सुरक्षित अवतार में भारतीय बाजार में पेश की गई है। कंपनी ने 2026 बलेनो फेसलिफ्ट को 6.10 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। नए मॉडल के साथ कंपनी ने बलेनो को पहले की तुलना में ज्यादा आकर्षक बनाने के साथ-साथ सुरक्षा और आधुनिक फीचर्स पर भी जोर दिया है। बलेनो लंबे समय से भारतीय ग्राहकों के बीच लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक रही है और नए फेसलिफ्ट के आने के बाद कंपनी को बिक्री में और मजबूती की उम्मीद है। नई बलेनो का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कारों से होगा, जिनमें Hyundai i20 और Tata Altroz प्रमुख हैं। ऐसे समय में जब भारतीय ग्राहक कार खरीदते समय डिजाइन, फीचर्स, माइलेज के साथ सुरक्षा को भी पहले की तुलना में अधिक महत्व दे रहे हैं, 2026 बलेनो फेसलिफ्ट में किए गए बदलाव इसे सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की कोशिश हैं।
मारुति सुजुकी के लिए बलेनो एक महत्वपूर्ण मॉडल है और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इसकी मजबूत मौजूदगी रही है। नए अवतार के साथ कंपनी का लक्ष्य मौजूदा ग्राहकों को बेहतर विकल्प देना और नए खरीदारों को आकर्षित करना है। 6.10 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ नई बलेनो को अपने सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी कीमत पर उतारा गया है। हालांकि, अलग-अलग वेरिएंट, इंजन, ट्रांसमिशन और अतिरिक्त फीचर्स के आधार पर इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है। कुल मिलाकर, 2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग प्रीमियम हैचबैक बाजार में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकती है। Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी कारों के सामने नई बलेनो के डिजाइन, सुरक्षा फीचर्स, कीमत और रोजमर्रा की उपयोगिता उसके लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक पहलू होंगे। कंपनी को उम्मीद है कि नए बदलावों के साथ बलेनो भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रियता बनाए रखने में सफल रहेगी।
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