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हाल ही में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि आईआईटी, दिल्ली के इनोवेशन पर आधारित इस तकनीक का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है। अब इसे BS-III, BS-IV और अन्य पुराने डीजल वाहनों पर लागू करने की पूरी तैयारी है। इस डिवाइस की अनुमानित कीमत 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच होगी। विज्ञापन हाल ही में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि आईआईटी, दिल्ली के इनोवेशन पर आधारित इस तकनीक का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है। अब इसे BS-III, BS-IV और अन्य पुराने डीजल वाहनों पर लागू करने की पूरी तैयारी है। इस डिवाइस की अनुमानित कीमत 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच होगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों (ट्रकों और बसों) के मालिकों के लिए एक बड़ी राहत और तकनीकी समाधान की घोषणा की है। सरकार अब पुराने डीजल वाहनों में एक ऐसा रीट्रोफिट डिवाइस लगाने की अनुमति देने जा रही है, जो उनके उत्सर्जन स्तर को काफी हद तक आधुनिक BS-VI (बीएस-6) मानकों के करीब ले आएगा।