धर्मेंद्र: ही मैन ने ज्यादा मेकअप करने को क्यों कहा था? रोहिणी हट्टंगडी ने सुनाया 'हमसे ना टकराना' का किस्सा

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विज्ञापन अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी ने पर्दे पर कई सुपरस्टार्स की मां का किरदार निभाया है। हालांकि असल जिंदगी में वह उन अभिनेताओं से उम्र में छोटी थीं। उन्होंने 'अग्निपथ' और 'शहंशाह' में अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया। वह 'हमसे न टकराना' में धर्मेंद्र की मां के रूप में भी नजर आईं। अपने से बड़ी उम्र के अभिनेताओं के किरदार को निभाने को लेकर उन्होंने बात की है।

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मां का किरदार निभाने पर क्या बोलीं रोहिणी हट्टंगडी?

रोहिणी हट्टंगडी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा कि एक बार धर्मेंद्र ने उनसे और ज्यादा मेकअप करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनकी मां का रोल निभाने के लिए बहुत कम उम्र की लग रही थीं। रोहिणी ने कहा, 'इससे मुझ पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मैं कोई रोल करती हूं, तो वह मेरे लिए बस एक किरदार होता है। आप एक कैरेक्टर निभा रहे होते हैं। मैं यह नहीं सोचती कि किरदार बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का। मैं हमेशा अपने किरदार के हिसाब से ही एक्टिंग करती हूं।'

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रोहिणी हट्टंगडी ने सुनाया धर्मेंद्र से जुड़ा किस्सा

उन्होंने बताया, 'मेरा मेकअप मैन आया और मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगा। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है और अभी तक मेकअप पूरा क्यों नहीं हुआ? उसने झिझकते हुए बताया कि मुझे और ज्यादा मेकअप करने के लिए कहा गया है क्योंकि धर्म जी का कहना था कि मैं बहुत कम उम्र की लग रही हूं। मैंने सोचा कि मुझे और कितना मेकअप करना पड़ेगा और कितने सफेद बाल लगाने पड़ेंगे? अगर मैं कम उम्र की हूं, तो मैं क्या कर सकती हूं?'