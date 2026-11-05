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रामायण एक्स रिव्यू: 'बेहद शानदार विजुअल्स', रावण के किरदार पर उठे सवाल; जानें यूजर्स को कैसी लगी फिल्म

Thu, 05 Nov 2026 09:19 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 05 Nov 2026 09:19 AM IST
सार

  • Ramayana X Review: बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
  • कई दर्शकों ने पहले दिन इसका पहला शो देखा है।
  • दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

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Ramayana X review what people say about Ranbir Kapoor yash and sai Pallavi film
रामायण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की अदाकारी वाली इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'रामायण' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था। इसका असर सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। यूजर्स ने इसे देखकर एक्स पर इसके बारे में लिखा है। आइए जानते हैं दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी है।
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यूजर को पसंद आया एक्शन सीन
एक यूजर को 'रामायण' का एक्शन सीन पसंद आया है। उसने फिल्म की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, 'रावण बनाम जटायु, सिनेमा के इतिहास का सबसे शानदार हवाई युद्ध। बस कमाल! इसे जितनी बड़ी स्क्रीन पर हो सके, देखें।
 

यूजर को पसंद आई यश की स्क्रीन प्रेजेंस
एक और यूजर ने फिल्म में यश की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है। उसने यश के एक्शन सीन शेयर करते हुए एक्स पर लिखा 'स्क्रीन पर मौजूदगी मायने रखती है।'
 

यूजर ने बताई ब्लॉकबस्टर
एक यूजर को पूरी फिल्म अच्छी लगी है। उन्होंने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। उनके मुताबिक फिल्म इतनी अच्छी कमाई करेगी कि यह ब्लॉकबस्टर बन जाएगी।
 
यूजर को पसंद आई फिल्म
एक यूजर को फिल्म 'रामायण' बहुत पसंद आई है। उन्होंने लिखा, 'रामायण मूवी एक महागाथा है। सफर की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार वह पल आ ही गया। रामायण की दुनिया में कदम रखते हुए एक यादगार सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए।
बेहद शानदार विजुअल्स, दिव्य पल और स्क्रीन पर यश की जबरदस्त मौजूदगी।
 
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यूजर ने ली चुटकी
एक यूजर ने फिल्म 'रामायण' के टिकट की कीमत को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने टीवी शो 'रामायण' का एक इमेज शेयर करते हुए लिखा 'मेरे पास पुरानी रामायण देखने का ही बजट है।'
 
रावण के किरदार पर उठे सवाल
एक यूजर ने फिल्ममेकर्स पर रावण के किरदार को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा 'मुझे इन निर्देशकों और अभिनेताओं की बात समझ नहीं आती। मतलब ये रावण के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलते, बल्कि हमेशा उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे वह कोई सुपरस्टार हो, जिसमें कोई कमी न हो और जिसे लोग गलत समझते हों? अरे भाई, वह तो एक छेड़छाड़ करने वाला है।
 
यूजर ने की कार्रवाई की मांग
एक यूजर को लगता है कि कई लोग फिल्म 'रामायण' के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, ' जो लोग फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं, कृपया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वे हमारे अनुभव को खराब कर रहे हैं।'
 

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'रामायण' के बारे में जानकारी 
  • नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है।
  • इसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार हैं। 
  • 'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम  में रिलीज हो गई है।
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