रामायण एक्स रिव्यू: 'बेहद शानदार विजुअल्स', रावण के किरदार पर उठे सवाल; जानें यूजर्स को कैसी लगी फिल्म
- Ramayana X Review: बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
- कई दर्शकों ने पहले दिन इसका पहला शो देखा है।
- दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
विस्तार
एक यूजर को 'रामायण' का एक्शन सीन पसंद आया है। उसने फिल्म की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, 'रावण बनाम जटायु, सिनेमा के इतिहास का सबसे शानदार हवाई युद्ध। बस कमाल! इसे जितनी बड़ी स्क्रीन पर हो सके, देखें।
#Ramayana Ravana vs Jatayu, the greatest aerial battle in cinematic history. Just wow. Watch it on the biggest screen you can find ⭐⭐⭐⭐⭐— Samder Khangarot (@samderkhangarot) November 5, 2026
यूजर को पसंद आई यश की स्क्रीन प्रेजेंस
एक और यूजर ने फिल्म में यश की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की है। उसने यश के एक्शन सीन शेयर करते हुए एक्स पर लिखा 'स्क्रीन पर मौजूदगी मायने रखती है।'
Screen presence matter 💥— saieeeeee (@saieeeeeee1) November 5, 2026
#Ramayana #Yash
https://t.co/PXkXivZqe7
यूजर ने बताई ब्लॉकबस्टर
एक यूजर को पूरी फिल्म अच्छी लगी है। उन्होंने इसे ब्लॉकबस्टर बताया है। उनके मुताबिक फिल्म इतनी अच्छी कमाई करेगी कि यह ब्लॉकबस्टर बन जाएगी।
blockbuster #ramayana 🧨🧨🧨🧨— Bebo (@be_like_gump) November 5, 2026
यूजर को पसंद आई फिल्म
एक यूजर को फिल्म 'रामायण' बहुत पसंद आई है। उन्होंने लिखा, 'रामायण मूवी एक महागाथा है। सफर की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार वह पल आ ही गया। रामायण की दुनिया में कदम रखते हुए एक यादगार सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए।
बेहद शानदार विजुअल्स, दिव्य पल और स्क्रीन पर यश की जबरदस्त मौजूदगी।
ST: #RamayanaMovie THE EPIC JOURNEY BEGINS! 🔥 Finally, the moment has arrived! Stepping into the world of #Ramayana. Ready for an unforgettable cinematic experience, breathtaking visuals, divine moments and YASH’s MASSIVE screen presence! ❤️🔥 #Ranbirkapor #Ramayana #Yash https://t.co/PcJSTi56ST— Zahedul Islam (@islam_zahe22566) November 5, 2026
एक यूजर ने फिल्म 'रामायण' के टिकट की कीमत को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने टीवी शो 'रामायण' का एक इमेज शेयर करते हुए लिखा 'मेरे पास पुरानी रामायण देखने का ही बजट है।'
Mere pass bas Old Ramayana dekhne ki hi budget hai 😭😭 https://t.co/eLBmn53jbZ— Aditya (@adityawrte) November 5, 2026
रावण के किरदार पर उठे सवाल
एक यूजर ने फिल्ममेकर्स पर रावण के किरदार को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा 'मुझे इन निर्देशकों और अभिनेताओं की बात समझ नहीं आती। मतलब ये रावण के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलते, बल्कि हमेशा उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे वह कोई सुपरस्टार हो, जिसमें कोई कमी न हो और जिसे लोग गलत समझते हों? अरे भाई, वह तो एक छेड़छाड़ करने वाला है।
I don't understand these directors or actors 🤔 I mean they never talk anything bad about Ravana 🙂 instead they always hype him like he's some superstar with no red flags and misunderstood character ?— Tommy (@Tommysamaa) November 4, 2026
( I mean bruh he's a molester and grapist ) https://t.co/jI1UaJIIs8
यूजर ने की कार्रवाई की मांग
एक यूजर को लगता है कि कई लोग फिल्म 'रामायण' के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, ' जो लोग फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं, कृपया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वे हमारे अनुभव को खराब कर रहे हैं।'
@malhotra_namit , @TheNameIsYash— Shiva✨ (@ShivaShiva18451) November 5, 2026
Please take a strict action those who spoiling the movie.
They were ruining our experience.
#Ramayana
- नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है।
- इसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार हैं।
- 'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में पांच भाषाओं- हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो गई है।