रामायण एक्स रिव्यू: 'बेहद शानदार विजुअल्स', रावण के किरदार पर उठे सवाल; जानें यूजर्स को कैसी लगी फिल्म

Mere pass bas Old Ramayana dekhne ki hi budget hai 😭😭 https://t.co/eLBmn53jbZ — Aditya (@adityawrte) November 5, 2026

I don't understand these directors or actors 🤔 I mean they never talk anything bad about Ravana 🙂 instead they always hype him like he's some superstar with no red flags and misunderstood character ?

( I mean bruh he's a molester and grapist ) https://t.co/jI1UaJIIs8 — Tommy (@Tommysamaa) November 4, 2026

@malhotra_namit , @TheNameIsYash

Please take a strict action those who spoiling the movie.

They were ruining our experience.

#Ramayana — Shiva✨ (@ShivaShiva18451) November 5, 2026

एक यूजर ने फिल्म 'रामायण' के टिकट की कीमत को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने टीवी शो 'रामायण' का एक इमेज शेयर करते हुए लिखा 'मेरे पास पुरानी रामायण देखने का ही बजट है।'एक यूजर ने फिल्ममेकर्स पर रावण के किरदार को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा 'मुझे इन निर्देशकों और अभिनेताओं की बात समझ नहीं आती। मतलब ये रावण के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलते, बल्कि हमेशा उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे वह कोई सुपरस्टार हो, जिसमें कोई कमी न हो और जिसे लोग गलत समझते हों? अरे भाई, वह तो एक छेड़छाड़ करने वाला है।एक यूजर को लगता है कि कई लोग फिल्म 'रामायण' के बारे में बहुत सारी जानकारी देकर फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा, ' जो लोग फिल्म का मजा खराब कर रहे हैं, कृपया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वे हमारे अनुभव को खराब कर रहे हैं।'