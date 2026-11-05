मातृभूमि: महीनों बाद आखिरकार फिल्म के ट्रेलर को मिली मंजूरी, जानें कब रिलीज होगी सलमान की मच-अवेटेड फिल्म

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ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली

4 नवंबर 2026 को फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेलर को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। इसकी अवधि 4 मिनट 43 सेकंड है। विज्ञापन



कब रिलीज होगी फिल्म?

रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स अब फिल्म की नई रिलीज तारीख पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए 20 नवंबर या 11 दिसंबर की तारीख पर चर्चा चल रही है। फिल्म को देशभर में सिनेमाघरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जियो स्टूडियोज के पास है। हालांकि, मेकर्स की ओर से नई रिलीज तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 4 नवंबर 2026 को फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेलर को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। इसकी अवधि 4 मिनट 43 सेकंड है।रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स अब फिल्म की नई रिलीज तारीख पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए 20 नवंबर या 11 दिसंबर की तारीख पर चर्चा चल रही है। फिल्म को देशभर में सिनेमाघरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जियो स्टूडियोज के पास है। हालांकि, मेकर्स की ओर से नई रिलीज तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' असल में ईद के मौके पर 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिर इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया और उम्मीद थी कि फिल्म अगस्त में सिनेमाघरों में आएगी। लेकिन फिर इसकी रिलीज में अड़चन आ गई। अब फिल्म के ट्रेलर को आखिरकार CBFC से मंजूरी मिल गई है।