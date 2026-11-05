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अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार: डॉक्टर को अपार्टमेंट में बुलाकर की मारपीट, क्या है पूरा मामला?

Thu, 05 Nov 2026 08:32 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 05 Nov 2026 08:32 PM IST
सार

  • केरल में एक युवा डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में फिल्मी दुनिया से जुड़े दो कलाकारों को गिरफ्तार किया गया है। 
  • पुलिस ने अभिनेत्री अतुल्या चंद्रा और अभिनेता बिबिन पेरुमपिल्ली समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।  

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Malayalam Actors Athulya Chandra And Bibin Perumpilly Arrested In Doctor Assault Case In Kochi
अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार - फोटो : इंस्टाग्राम @bibinperumbilli, @athulya_chandra

विस्तार
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। केरल में एक युवा डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने दो नामी कलाकारों की गिरफ्तारी की है। इस खबर में जानिए क्या है पूरा मामला। 
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मामले में कुल 12 आरोपी
केरल के कोच्चि में एक युवा डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने अभिनेत्री अतुल्या चंद्रा और अभिनेता बिबिन पेरुमपिल्ली समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 12 आरोपी बताए जा रहे हैं। घटना 2 नवंबर की है। गिरफ्तार आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
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कडवंतरा पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बिबिन पेरुमपिल्ली इस मामले में पहले और अतुल्या चंद्रा तीसरे आरोपी हैं। इनके अलावा 10 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
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Malayalam Actors Athulya Chandra And Bibin Perumpilly Arrested In Doctor Assault Case In Kochi
अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार - फोटो : इंस्टाग्राम @bibinperumbilli, @athulya_chandra
बीमार रिश्तेदार का हवाला देकर डॉक्टर को बुलाया
एफआईआर के अनुसार, अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली समेत 12 लोगों ने डॉक्टर को पोनुरुन्नी स्थित एक अपार्टमेंट में बुलाया था। डॉक्टर को ऐसा बताया गया कि अतुल्या की मौसी की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। यह घटना 2 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है।

शिकायत के मुताबिक, डॉक्टर के अपार्टमेंट पहुंचने के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान करीब तीन लाख रुपये कीमत के दो मोबाइल फोन भी छीन लिए गए।

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अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार - फोटो : इंस्टाग्राम @bibinperumbilli, @athulya_chandra
डॉक्टर ने पुलिस को बताई पूरी घटना
डॉक्टर ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अतुल्या चंद्रा को पहले से जानते थे। इसी पहचान के चलते वह उनके बुलाने पर अपार्टमेंट पहुंचे थे। डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई कि उन पर मरीज को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया जाएगा। इसी बात को लेकर उनके साथ मारपीट की गई।

फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।

Malayalam Actors Athulya Chandra And Bibin Perumpilly Arrested In Doctor Assault Case In Kochi
अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं दोनों कलाकार
अतुल्या चंद्रा 'डीयस ईरा', 'गानगंधर्वन' और 'उयिर' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं, बिबिन पेरुमपिल्ली 'लोका', 'किंग ऑफ कोठा', 'सीतारामम', 'रोषाक' और 'आशान' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बना चुके हैं।

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