अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली गिरफ्तार: डॉक्टर को अपार्टमेंट में बुलाकर की मारपीट, क्या है पूरा मामला?

एफआईआर के अनुसार, अतुल्या चंद्रा और बिबिन पेरुमपिल्ली समेत 12 लोगों ने डॉक्टर को पोनुरुन्नी स्थित एक अपार्टमेंट में बुलाया था। डॉक्टर को ऐसा बताया गया कि अतुल्या की मौसी की तबीयत खराब है और उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। यह घटना 2 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है।शिकायत के मुताबिक, डॉक्टर के अपार्टमेंट पहुंचने के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान करीब तीन लाख रुपये कीमत के दो मोबाइल फोन भी छीन लिए गए।