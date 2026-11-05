Ramayana Movie Collection: बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'रामायण' का हाल? ओपनिंग डे पर फिल्म ने कमाए इतने करोड़

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कैसी रही 'रामायण' की शुरुआत?

फिल्म 'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म को देशभर में कुल 13,899 शो में दिखाया जा रहा है। पहले दिन फिल्म ने दोपहर 3 बजे तक भारत में 28.82 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। विज्ञापन फैंस को लंबे समय से 'रामायण' का इंतजार था। आखिरकार ‘दंगल’ फेम नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में सज चुकी है। जानिए बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए पहला दिन कैसा रहा।

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इतना हुआ ग्रॉस कलेक्शन

भाषा के हिसाब से देखें तो फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है। हिंदी वर्जन ने 11,485 शो के जरिए 20.95 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं, कन्नड़ में 701 शो से 3.45 करोड़ रुपये, तेलुगु में 942 शो से 2.83 करोड़ रुपये और तमिल में 490 शो से 1.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। मलयालम वर्जन ने 281 शो के जरिए 54 लाख रुपये कमाए हैं।



इस तरह फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 34.01 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 28.82 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, पहले दिन की फाइनल कमाई के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं।

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इन फिल्मों से है टक्कर

रामायण के अलावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' भी लगी हुई है। 'जेलर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। हाल ही में इसने दुनियाभर में 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है।



इसके अलावा आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। इन दोनों फिल्मों से 'रामायण' की टक्कर होगी।