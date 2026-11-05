Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Ramayana Box Office Collection Day 1 Ranbir Kapoor Film Opens Strongly Earns 28.82 Crore

Ramayana Movie Collection: बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'रामायण' का हाल? ओपनिंग डे पर फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Thu, 05 Nov 2026 03:34 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 05 Nov 2026 03:34 PM IST
सार

  • रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। 
  • फिल्म का रिलीज से पहले ही फैंस में काफी क्रेज था। 
  • जानिए फिल्म ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया। 

विज्ञापन
Ramayana Box Office Collection Day 1 Ranbir Kapoor Film Opens Strongly Earns 28.82 Crore
रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फैंस को लंबे समय से 'रामायण' का इंतजार था। आखिरकार ‘दंगल’ फेम नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में सज चुकी है। जानिए बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए पहला दिन कैसा रहा। 
विज्ञापन


कैसी रही 'रामायण' की शुरुआत?
फिल्म 'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। फिल्म को देशभर में कुल 13,899 शो में दिखाया जा रहा है। पहले दिन फिल्म ने दोपहर 3 बजे तक भारत में 28.82 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है।
विज्ञापन
Trending Videos

Ramayana Box Office Collection Day 1 Ranbir Kapoor Film Opens Strongly Earns 28.82 Crore
'रामायण' फिल्म - फोटो : अमर उजाला
इतना हुआ ग्रॉस कलेक्शन
भाषा के हिसाब से देखें तो फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है। हिंदी वर्जन ने 11,485 शो के जरिए 20.95 करोड़ रुपये कमाए हैं। वहीं, कन्नड़ में 701 शो से 3.45 करोड़ रुपये, तेलुगु में 942 शो से 2.83 करोड़ रुपये और तमिल में 490 शो से 1.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। मलयालम वर्जन ने 281 शो के जरिए 54 लाख रुपये कमाए हैं।

इस तरह फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 34.01 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 28.82 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, पहले दिन की फाइनल कमाई के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। 
विज्ञापन

Ramayana Box Office Collection Day 1 Ranbir Kapoor Film Opens Strongly Earns 28.82 Crore
'रामायण' फिल्म - फोटो : अमर उजाला
इन फिल्मों से है टक्कर
रामायण के अलावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' भी लगी हुई है। 'जेलर 2' भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। हाल ही में इसने दुनियाभर में 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

इसके अलावा आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। इन दोनों फिल्मों से 'रामायण' की टक्कर होगी।
विज्ञापन

Ramayana Box Office Collection Day 1 Ranbir Kapoor Film Opens Strongly Earns 28.82 Crore
रामायण - फोटो : यूट्यूब
'रामायण' के बारे में
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण', 'प्राइम फोकस स्टूडियो' और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के तहत बनी है। इसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें- Ramayana Movie Review: इमोशन नहीं यह वीएफएक्स वाली ‘रामायण’ है; रावण बनकर छाए यश, जानें कहां कमजोर पड़े रणबीर?
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed