कौन थे मैड संधू: मेकअप आर्टिस्ट से सोशल मीडिया स्टार तक का सफर, गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप

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सोशल मीडिया पर थी बड़ी फैन फॉलोइंग

मैड संधू का असली नाम मधुसूदन संधू था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 2.26 लाख लोग फॉलो करते थे। वह इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पर भी व्लॉग और शॉर्ट्स शेयर करते थे। इसके साथ ही वह कई पॉडकास्ट में भी नजर आए, जहां उन्होंने मेकअप, फिल्म इंडस्ट्री, जेंडर और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। विज्ञापन मैड संधू मेकअप, फैशन, लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए काफी पॉपुलर थे। मैड संधू की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग थी। जानिए और किन कामों में एक्टिव थे मैड संधू।

मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ बिजनेसमैन भी थे

मैड संधू ने अपने करियर की शुरुआत फैशन की दुनिया से की थी। उन्होंने पंजाब और मुंबई में स्टाइलिस्ट और असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने मेकअप, मॉडलिंग, एक्टिंग और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में कदम रखा।



रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैड संधू अमृतसर में 'मेन लेन यूनिसेक्स सैलून' के फाउंडर भी थे। सोशल मीडिया पर उनकी पहचान उनके अलग फैशन सेंस और बेबाक अंदाज की वजह से बनी। वह अपनी खूबसूरती, मेकअप और लाइफस्टाइल से जुड़ी पोस्ट के साथ-साथ समाज और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखते थे।



मैड संधू पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे। उन्होंने 'ओए भोले ओए' जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। धीरे-धीरे सोशल मीडिया उनके लिए अपनी पहचान बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया।

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जेंडर और LGBTQ+ मुद्दों पर खुलकर रखते थे अपनी बात

मैड संधू खुले तौर पर गे थे और LGBTQ+ समुदाय से जुड़े मुद्दों पर अक्सर बात करते थे। अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी और बेबाक अंदाज की वजह से उन्हें कई बार ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। उनके कपड़ों, लुक और लाइफस्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट किए जाते थे।