आयुष्मान शेट्टी: कौन हैं समीक्षा? अर्चना पूरन सिंह के बेटे ने लेडीलव से की सगाई; देखें तस्वीरें

प्रपोज करने के बाद आयुष्मान और समीक्षा ने इंस्टाग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि दुनिया में कितनी ही जगहें और जिंदगी हो सकती थीं, लेकिन दोनों का एक-दूसरे से मिलना खास है। वे हर जिंदगी में एक-दूसरे को ही चुनना चाहेंगे। उनकी इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।बता दें कि आयुष्मान सेठी, अर्चना पूरन सिंह-परमीत सेठी के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े भाई आर्यमान सेठी भी एक्ट्रेस योगिता बिहानी से सगाई कर चुके हैं। वहीं, समीक्षा शेट्टी मुंबई की रहने वाली हैं। वह योगा ट्रेनर और मेंटल वेलनेस कोच हैं। इसके अलावा उनकी पढ़ाई लॉ के क्षेत्र में हुई है। समीक्षा सोशल मीडिया पर योग, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कंटेंट शेयर करती रहती हैं।