{"_id":"6ae41757e7cca0d19b0e05fd","slug":"orry-halloween-look-influencer-dresses-up-as-hastar-photo-video-viral-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वायरल वीडियो: हैलोवीन पार्टी में हस्तर बने ओरी, यूजर्स ने ली चुटकी; बोले- इससे अमृत बचाकर रखना","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, हैलोवीन पार्टी के लिए ओरी ने ऐसा डरावना गेटअप अपनाया कि लोगों को फिल्म 'तुम्बाड' का खौफनाक किरदार 'हस्तर' याद आ गया। उनका यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर जमकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विज्ञापन सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी यानी ओरहान अवात्रामणि एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कभी बॉलीवुड सितारों के साथ अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले ओरी इस बार अपने हैलोवीन लुक की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए हैं।

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'हस्तर' बनकर छाए ओरी

हैलोवीन पार्टी में ओरी ने 'हस्तर' जैसा लुक अपनाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनका यह अवतार देखने में काफी डरावना और अलग था। जहां आमतौर पर हैलोवीन पार्टियों में लोग भूत, चुड़ैल और वैम्पायर जैसे किरदारों का रूप लेते हैं, वहीं ओरी ने भारतीय सिनेमा के एक चर्चित हॉरर किरदार को चुनकर अपने अंदाज में नया तड़का लगा दिया।

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क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

ओरी के वीडियो और फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। एक शख्स ने लिखा, 'इससे अमृत बचा के रखना।' एक अन्य यूजर ने लिखा कि तुम्बाड ओरी। तीसरे शख्स ने रिएक्शन देते हुए लिखा कि तुम बहुत लेट हो गए, नवरात्रि खत्म हो गई। एक ने लिखा कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा।



गौरतलब है कि 'तुम्बाड' में हस्तर एक रहस्यमयी और खौफनाक किरदार है, जिसका संबंध सोने और अनाज के लालच से जुड़ी कहानी से है। फिल्म में हस्तर का लुक और उसका डरावना अंदाज दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। ऐसे में ओरी को इस अवतार में देखकर लोगों को फिल्म की याद आ गई।

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