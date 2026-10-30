अशोक पंडित: 'उन्हें किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए', नसीरुद्दीन शाह पर क्यों बरसे फिल्म निर्माता?

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एएनआई से बातचीत में अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह को आदतन अपशब्द बोलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि शाह अपनी भाषा और सार्वजनिक व्यवहार के जरिए बार-बार अपनी हताशा जाहिर करते हैं, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है। विज्ञापन फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने नसीरुद्दीन शाह की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा अभिनेता की हताशा और असुरक्षा की भावना के कारण हो रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि शाह को किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर मुझे चिंता है।

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नसीरुद्दीन की भावना से हैरान नहीं अशोक

अशोक पंडित ने कहा, 'मैं नसीरुद्दीन शाह की अपशब्द भरी भाषा से न तो हैरान हूं और न ही मुझे कोई आश्चर्य है। पिछले कुछ महीनों, बल्कि पिछले एक साल से, वह लगातार बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वह एक तरह से अपशब्द बोलने के आदी हो गए हैं। वह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से अपना चेहरा बिगाड़ते हैं, उससे उनकी हताशा साफ झलकती है। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जिन्हें मैं समझ सकता हूं मुझे उन पर तरस आता है।'



अशोक पंडित ने आगे कहा, 'जब मैं उन्हें कैमरे के सामने पूरी तरह से बिगड़े हुए और हताश देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि वह अपनी हताशा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वह जितना ज्यादा अपनी हताशा बाहर निकालते हैं, उतना ही वह हर दिन सबके सामने बेनकाब होते जा रहे हैं।'

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अभिनेता को क्या सलाह दी?

फिल्म निर्माता का आरोप है कि नसीरुद्दीन का यह व्यवहार वैचारिक मतभेदों से उपजा है। उन्होंने अभिनेता को मनोचिकित्सक की मदद लेने की सलाह दी। अशोक पंडित ने कहा, 'शायद उनके असुरक्षित महसूस करने का एक कारण यह है कि देश में जो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, वे उन्हें रास नहीं आ रही हैं। 'द कश्मीर फाइल्स', 'द केरल स्टोरी' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की कहानियां उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। वह हीन भावना से जूझ रहे हैं। शायद इसीलिए वह इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अंत में मैं उनसे यही कहूंगा कि उन्हें किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी मानसिक सेहत पर असर डाल रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह का बर्ताव नहीं करेगा।'

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