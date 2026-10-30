{"_id":"6ae415f7d2de066fe300a2ab","slug":"patrick-stewart-family-friends-and-co-stars-pays-tribute-to-actor-after-his-death-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैट्रिक स्टीवर्ट: 'हमने महान हस्ती को खो दिया', 'एक्स-मैन' फेम ह्यू जैकमैन समेत इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

विज्ञापन हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट का निधन हो गया है। वह 86 साल के थे। अभिनेता के निधन पर उनके चाहने वाले और करीबी उनके मशहूर किरदारों को याद कर रहे हैं। वह उनकी गर्मजोशी, उदारता, हाजिरजवाबी और इंसानियत को भी याद कर रहे हैं। पैट्रिक स्टीवर्ट के निधन की खबर आते ही मनोरंजन जगत के कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ काम कर चुके कलाकारों, निर्देशकों और उनके शानदार करियर से जुड़े संस्थानों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया है।

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ह्यू जैकमैन

ह्यू जैकमैन, जिन्होंने 'एक्स-मेन' फिल्मों में स्टीवर्ट के साथ काम किया था, के लिए यह एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षति थी। स्टीवर्ट के 'प्रोफेसर एक्स' के सामने 'वोल्वरिन' का किरदार निभाने वाले जैकमैन ने उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें साझा कीं, जिनमें 'लोगन' फिल्म के सेट की तस्वीरें भी शामिल थीं। जैकमैन ने लिखा, 'आज हमने मंच और पर्दे के एक महान कलाकार को खो दिया। मेरे लिए, वह एक बेहतरीन दोस्त और इंसान थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पैट्रिक स्टीवर्ट, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा।'

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विलियम शैटनर

'स्टार ट्रेक: जनरेशंस' में पैट्रिक के साथ कैप्टन जेम्स टी. कर्क का किरदार निभाने वाले विलियम शैटनर ने एक्स पर लिखा, 'यह हफ्ता दिल तोड़ने वाला रहा है। सर पैट्रिक स्टीवर्ट एक दोस्त, सहकर्मी और बेहतरीन अभिनेता थे। मंच से लेकर एंटरप्राइज के ब्रिज तक, उन्होंने अपने हर काम में समझदारी, शालीनता और गहरी मानवीय संवेदना दिखाई। कैप्टन पिकार्ड हममें से सबसे बेहतरीन इंसान थे। उन्हें निभाने वाले पैट्रिक भी ऐसे ही थे। मेरे मन में उनके और उनके काम के लिए बहुत स्नेह और सम्मान था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी बहुत याद आएगी।'





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डैफने कीन

फिल्म 'लोगन' में स्टीवर्ट के साथ काम करने वाली डैफने कीन ने दिवंगत अभिनेता के लिए एक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, 'वह बहुत ही दयालु, सच्चे, मजाकिया, अनोखे, परवाह करने वाले और आकर्षक इंसान थे। मुझे उनके ढेर सारे चुटकुले, सबका ख्याल रखने वाला स्वभाव और रंग-बिरंगे चश्मे याद हैं। उनके साथ काम करते हुए बिताया गया हर एक दिन मेरे लिए एक सम्मान और सौभाग्य की बात थी, जिस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। वह अपने काम और जिंदगी, दोनों के ही उस्ताद थे। मंच और पर्दे पर, हमारे समय के सबसे महान कलाकारों में से एक।'

सेठ मैकफार्लेन

सेठ मैकफार्लेन, जिन्होंने ‘फैमिली गाय’, ‘टेड’, ‘ब्लंट टॉक’ और ‘अमेरिकन डैड!’ जैसे कई प्रोजेक्ट्स में स्टीवर्ट के साथ काम किया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पैट्रिक उन दिग्गजों में से एक थे, जिनके बारे में हम सभी को हमेशा यही लगता था कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं उनका फैन रहा हूं। बाद में मुझे उनके साथ काम करने और उनका दोस्त बनने का सौभाग्य मिला। मैंने उनके साथ ‘अमेरिकन डैड!’, ‘फैमिली गाय’ और ‘टेड’ में कई वर्षों तक काम किया। वह एक ऐसे बेहतरीन अभिनेता थे जो किसी भी डायलॉग को और भी शानदार बना देते थे। वह एक अच्छे लेखक के लिखे को बेहतरीन और एक बेहतरीन लेखक के लिखे को एकदम लाजवाब बना देते थे। साथ ही, वे बेहद विनम्र इंसान भी थे।'