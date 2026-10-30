{"_id":"6ae42bc91920d743fa07294f","slug":"hunkaar-the-roar-raghubir-yadav-suffered-heart-attack-night-before-shoot-reveals-karan-kapadia-2026-10-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हुंकार: द रोअर: शूटिंग से एक रात पहले रघुबीर यादव को आया था हार्ट अटैक, करण कपाड़िया ने किया खुलासा","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सीरीज के एक खास सीन ब्रेकडाउन में निर्देशक करण कपाड़िया और रघुबीर यादव दर्शकों को पर्दे के पीछे की दुनिया में ले जाते हैं। इस दौरान वे सीरीज के कुछ अहम दृश्यों, उनकी रचनात्मक प्रक्रिया और सेट पर हुए यादगार किस्सों को शेयर किया। विज्ञापन 'हुंकार: द रोअर' को इसकी दिलचस्प कहानी, दमदार पटकथा और शानदार अभिनय के लिए दर्शकों की खूब सराहना मिल रही है। इस सीरीज में रघुबीर यादव ने बापजी का किरदार निभाया है। इस भूमिका में दिग्गज अभिनेता पहली बार एक बिल्कुल अलग और नकारात्मक अंदाज में नजर आ रहे हैं। अपने दमदार व्यक्तित्व, बारीक अभिनय और प्रभावशाली अंदाज से उन्होंने दर्शकों का ध्यान खींचा।

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रघुबीर यादव को आया था हार्ट अटैक

बातचीत के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए करण कपाड़िया ने बताया कि टीम एक अहम गवाही वाले सीन की शूटिंग कर रही थी, लेकिन उससे ठीक एक रात पहले रघुबीर यादव को हार्ट अटैक आया था। इस घटना को अपने खास मजाकिया अंदाज में याद करते हुए रघुबीर यादव ने हंसते हुए कहा कि सीन इतना इंटेंस था कि उन्हें हार्ट अटैक आना ही ज्यादा अच्छा लगा।

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क्या थी ‘हुंकार: द रोअर’ की कहानी?

यह सीरीज 17 वर्षीय छात्रा मीनू रावत (अनीत पड्डा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली और रसूखदार धर्मगुरु सुनील 'बापजी' चाकोसी (रघुबीर यादव) पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाती है।



बापजी का राजनीतिक और सामाजिक रसूख इतना ज्यादा है कि उसका नाम सुनते ही पुलिस वाले कांप जाते हैं। चूंकि, मामला नाबालिग लड़की का था, इसलिए बापजी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। आगे क्या होता है यह तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा।



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