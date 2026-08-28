मूवी रिव्यू: एक महिला की हिम्मत और जुनून की जंग है 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग', जानें क्यों देखनी चाहिए यह फिल्म?

कहानी

शुरूआत एक पुलिस एएसआई बबीता सिंह (निमिषा सजायन) से होती है, जिसे प्यार से सब बेबी बुलाते हैं। उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे ससुराल जाना है। मगर छुट्टी सीनियर मंजूर नहीं करते। इस वजह से बेबी के सीनियर (राजेश कुमार) उसे झूठ बोलकर और अपनी गलती बेबी के सिर डालकर कुछ दिनों के लिए सस्पेंड होने का विकल्प देते हैं।

बेबी उनकी बात मान लेती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर बेबी की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त बंसी (बरुण सोबती) से मिलती है। बंसी उसे शाम को मिलने बुलाता है, वह उससे कुछ कहना चाहता है मगर काम की वजह से वह नहीं जा पाती।

उसी रात बंसी का मर्डर हो जाता है जिसका बेबी को बहुत दुख होता है। इसके बाद बेबी उसके मर्डर की तहकीकात में लग जाती है। बंसी की मौत के पीछे क्या कारण है? क्या बेबी हत्यारे का पता लगा पाएगी? यह आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा।