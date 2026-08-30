ओटीटी रिलीज: सितंबर के पहले सप्ताह ओटीटी पर आएगा मनोरंजन का सैलाब; रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

'गांधारी'

तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'गांधारी' इस सप्ताह ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। देवाशीष मखीजा निर्देशित इस फिल्म में तापसी पन्नू एक ऐसी मां की भूमिका में हैं, जिसकी बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। तापसी की आंखों की रोशनी चली जाती है। मगर, वे विशेष प्रशिक्षण लेकर बिटिया की तलाश में निकलती हैं। फिल्म में इश्वाक , छाया कदम और और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। फिल्म 'गांधारी' 03 सितंबर से ओटीटी पर रिलीज होगी।