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शरद कपूर: अभिनेता से मिलने पहुंचे बॉलीवुड के रॉबिनहुड, जानें किस तरह करेंगे मदद; सलमान ने भी की आर्थिक सहायता?

Mon, 16 Nov 2026 12:45 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 16 Nov 2026 12:45 PM IST
सार

  •  शरद कपूर की मदद को अभिनेता सोनू सूद सामने आए हैं। 
  •  उन्होंने हाल ही में शरद से मुलाकात की। 
  •  इतना ही नहीं शरद के साथ एक खास मुद्दे पर बात की। 

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शरद कपूर, सोनू सूद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बीते दिनों अभिनेता शरद कपूर ने अपने मुश्किल दौर में बॉलीवुड से मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में उतरे हैं। अब एक्टर सोनू सूद ने शरद की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। हाल ही में वह शरद से मिलने पहुंचे। इसके अलावा शरद ने एक बातचीत में बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म भी ऑफर हुई है। 

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कैसे शरद की मदद करेंगे सोनू मदद? 
एक्टर सोनू सूद ने शरद का इस मुश्किल दौर में साथ देने का इरादा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू ने शरद कपूर को मेडिकल सहायता देने का वादा किया है। इसके साथ ही रविवार को हुई इस मुलाकात में उन्होंने अपने एक आगामी बॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में भी शरद से बात की। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सोनू की किसी फिल्म में शरद कपूर अभिनय करते नजर आएं।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता सलमान खान भी शरद की मदद कर सकते हैं। चर्चा है कि वह शरद की आर्थिक सहायता के लिए आगे आए हैं। हालांकि सलमान ने अभिनेता की कितनी सहायता की है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। 

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शरद कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

हॉलीवुड फिल्म का भी मिला ऑफर
शरद कपूर ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, ‘मुझे पहले ही एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिल चुका है, जिसकी शूटिंग मैं जनवरी में शुरू करूंगा। मैं बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना जारी रखूंगा। यह मेरा देश है। दो महीने में जैसे ही मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, चीजें फिर से पटरी पर लौट आएंगी।’

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शरद कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

बॉलीवुड से नहीं कोई शिकायत 
शरद कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, ‘मैं पिछले सात साल से न्यूयॉर्क में रह रहा था। मैं सिर्फ एक साल पहले ही वापस आया हूं। वीडियो बनाने का मकसद अपने साथियों की बुराई करना नहीं था। मेरी इंडस्ट्री में मेरे अपने लोग भरे हुए हैं। वे मेरे परिवार की तरह हैं। मुझे पैसों की मदद की जरूरत नहीं है और मैंने कभी इस वजह से भी प्रोजेक्ट्स नहीं चुने हैं।’

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शरद कपूर - फोटो : सोशल मीडिया

बीते दिनों बॉलीवुड के मांगी मदद 
कुछ दिनों पहले एक एनजीओ प्रतिनिधि ने शरद कपूर का वीडियो साझा किया। उसमें शरद ने खुलकर बताया कि वह डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और पिछले दो साल से बिस्तर पर हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि उन्हें काम और आर्थिक मदद की जरूरत है, ताकि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी बीच अब एक अच्छी खबर सामने आई है। अभिनेता ने बताया कि उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर मिला है।

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