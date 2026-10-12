थलापति विजय: रश्मिका और विजय देवरकोंडा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से की मुलाकात; तस्वीरें साझा कर लिखी ये बात

मुख्यमंत्री विजय के घर पहुंचे रश्मिका-देवरकोंडा

विजय देवरकोंडा ने आज सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें मुलाकात की झलकिया हैं। एक तस्वीर में विजय देवरकोंडा और मुख्यमंत्री विजय एक-दूसरे से गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं। एक तस्वीर में थलापति को रश्मिका और देवरकोंडा के साथ पोज देते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में तीनों चर्चा करते नजर आ रहे हैं।