थलापति विजय: रश्मिका और विजय देवरकोंडा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से की मुलाकात; तस्वीरें साझा कर लिखी ये बात
Vijay-Rashmika Met CM Vijay: अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक नोट लिखा है।
विस्तार
विजय देवरकोंडा ने अपनी पत्नी चर्चित एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की। रश्मिका और विजय की मुख्यमंत्री से मुलाकात काफी खास रही। देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। साथ ही थलापति की तारीफ में एक नोट लिखा है।
मुख्यमंत्री विजय के घर पहुंचे रश्मिका-देवरकोंडा
विजय देवरकोंडा ने आज सोमवार को इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें मुलाकात की झलकिया हैं। एक तस्वीर में विजय देवरकोंडा और मुख्यमंत्री विजय एक-दूसरे से गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं। एक तस्वीर में थलापति को रश्मिका और देवरकोंडा के साथ पोज देते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में तीनों चर्चा करते नजर आ रहे हैं।
थलापति ने किया कपल का स्वागत
पोस्ट के साथ विजय देवरकोंडा ने कैप्शन लिखा है, 'प्यारे थलापति विजय सर के साथ बहुत ही शानदार समय बिताया। दिन भर की थकान के बावजूद, उन्होंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया। जिंदगी, काम और दुनिया के बारे में अपनी निजी बातें साझा कीं'।
देवरकोंडा ने लिखा- 'अगली मुलाकात तक खूब प्यार और सम्मान'
विजय देवकरोंडा ने आगे लिखा है, 'बस एक मुलाकात और सर मेरे पसंदीदा बन गए। अगली मुलाकात तक, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और खूब सम्मान'। तीनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मुलाकात काफी खास रही है।
क्या बोले नेटिजंस?
इस खुशनुमा मुलाकात पर नेटिजंस रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'विजय से विरोश की मुलाकात'। बता दें कि फैंस विजय देवरकोंडा और रश्मिका को 'विरोश' कहते हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जब दोनों विजय मिले'। एक यूजर ने लिखा है, 'राउडी विजय की थलापति विजय से मुलाकात'। एक यूजर ने लिखा है, 'तीन स्टार्स एक फ्रेम में। वाह क्या बात है'।