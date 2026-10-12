तमन्ना भाटिया: नवरात्रि में अभिनेत्री ने रखी माता की चौकी; मृणाल ठाकुर के साथ गाए भजन, झूमकर किया डांस

लाल रंग की साड़ी में नजर आईं तमन्ना

तमन्ना भाटिया लाल रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई है। मां की ज्योत जलाने के बाद उन्होंने पूजा-अर्चना की। फिर भजन संध्या में पूरी श्रद्धा भाव से शिरकत की। वे डांस करती नजर आईं।



