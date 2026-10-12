बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: वीकएंड पर छप्परफाड़ कमाई के बाद कैसा है 'दृश्यम 3' का हाल? 'हनुमान अंश' का दबदबा कायम

'हनुमान अंश' का कारोबार कितना?

07 अगस्त को सिनेमाघरों में लगने वाली यह फिल्म दो महीने बाद भी मजबूती से टिकी हुई है। वीकएंड पर इसने शानदार प्रदर्शन किया था। कल रविवार को इसकी कमाई 2.80 करोड़ रुपये रही थी। वहीं, आज सोमवार को कलेक्शन में गिरावट देखी गई है। 'हनुमान अंश' ने आज 67वें दिन 88 लाख रुपये का कारोबार किया है। हालांकि, यह कमाई हाल-फिलहाल में रिलीज हुई कुछ फिल्मों से कहीं बेहतर है। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 335.36 करोड़ रुपये हो गया है।