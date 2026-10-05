शरत सक्सेना: अपनी शक्ल देखकर क्यों गालियां देते थे अभिनेता? खोला इंडस्ट्री और सुपरस्टार्स से जुड़ा राज

इंडस्ट्री का कौन-सा राज खोला?

इसके अलावा शरत सक्सेना ने बॉलीवुड पार्टियों में शिरकत न करने पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'मुझे पार्टी में कोई इनवाइट नहीं करता। पार्टीज होती हैं फिल्म स्टार्स के लिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा भाग है, जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है'।

शरत सक्सेना ने आगे कहा, 'मैं लगभग इंडस्ट्री से बाहर हो चुका हूं, क्योंकि वहां बुजुर्गों के लिए रोल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री युवाओं की इंडस्ट्री है। बुजुर्ग लोगों के लिए रोल लिखे ही नहीं जाते। मैं एक्सरसाइज करता हूं और कोशिश करता हूं कि लोग मुझे फिल्मों में लेते रहें'।

शरत ने आगे कहा कि 'जब तक पहचान नहीं बनती है, तब तक इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। मिलेगा भी क्यों? उसने क्या कर लिया है, जिसके लिए उसे काम मिल जाए'?