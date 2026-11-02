अनिरुद्ध रविचंदर: इवेंट में काव्या मारन का नाम चिल्लाते नजर आए फैंस, शर्म से लाल हुए कंपोजर, वीडियो वायरल

इस बीच रविवार सुबह चेन्नई रन्स 2026 इवेंट में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। यहां मौजूद फैंस ने अनिरुद्ध के सामने उनकी होने वाली पत्नी काव्या मारन का नाम लेना शुरू कर दिया। यह सुनकर सिंगर मुस्कुराते और शर्माते नजर आए। अब इस इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

फैंस ने लगाए काव्या के नाम के नारे

दरअसल, चेन्नई रन्स 2026 में शामिल हुए अनिरुद्ध फैंस के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी वहां मौजूद लोगों ने जोर-जोर से 'काव्या-काव्या' के नारे लगाने शुरू कर दिए। फैंस का यह अंदाज देखकर अनिरुद्ध अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आए हैं, जिनमें सिंगर का यह खास पल देखने को मिल रहा है।



एक वीडियो में अनिरुद्ध अपनी फिल्म 'कोलामावु कोकिला' के मशहूर गाने 'कल्याणा वयसु' को गाते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के टाइटल का मतलब शादी की उम्र से है। ऐसे में उनकी शादी की खबरों के बीच फैंस ने इस गाने को लेकर भी खूब उत्साह दिखाया। अनिरुद्ध भी फैंस के साथ गाते और उनकी मस्ती का आनंद लेते दिखाई दिए।



इसके अलावा सिंगर ने इवेंट में मौजूद लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई। उनकी यह तस्वीर बाद में एक फैन पेज ने एक्स पर शेयर की. तस्वीर के साथ लिखा गया, 'रॉकस्टार अनिरुद्ध आज सुबह चेन्नई रन्स 2026 इवेंट में शामिल हुए।'