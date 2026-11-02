शाहरुख खान जन्मदिन: अभिनय ही नहीं... शब्दों के भी बादशाह, हार-जीत और जिंदगी पर किस तरह सोचते हैं एक्टर?

शुभचिंतकों की मेहरबानी को कम मत समझो

बहुत अधिक शोहरत और दौलत पाने के बावजूद शाहरुख खान का मानना है कि कोई भी कामयाबी या दौलत इंसानी रिश्तों, करुणा और जरूरत में काम आए लोगों की जगह नहीं ले सकती। शाहरुख खान ने कहा, 'चाहे आप कितने भी अमीर, कामयाब और मशहूर क्यों न हो जाएं, दूसरों की मेहरबानी को कभी कम मत समझो। वे आप पर इसलिए मेहरबान होते हैं, क्योंकि वे आपकी मेहरबानी के हकदार हैं। हो सकता है आप अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर महंगी कार दे दें, लेकिन यह उस दिन का कोई विकल्प नहीं है जब कोई आपके बुरे दिनों में आपकी नाराजगी भरे लेक्चर को सब्र से सुनता है'।

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म 'किंग है'। यह 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।