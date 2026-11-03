तुषार कपूर: अभिनेता को आया धमकी भरा कॉल, बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर मांगे 5 करोड़; जांच में जुटी पुलिस

अभिनेता से मांगी गई फिरौती

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक मुंबई पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर नाम के किसी व्यक्ति ने कॉल किया और पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी। एक्टर ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसने जांच एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच को सौंप दी।



क्राइम ब्रांच की जांच में क्या पता चला?

क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम ने धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच की। अपने डेटाबेस में मौजूद हैरी बॉक्सर के आधिकारिक ऑडियो सैंपल से आवाज की तुलना की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सैंपल मैच नहीं हुए, जिससे शक हुआ कि कॉल फर्जी थी। किसी ने डर पैदा करने के लिए गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी।



Bollywood actor Tusshar Kapoor allegedly received a call from someone claiming to be Harry Boxer, a member of the Lawrence Bishnoi gang, demanding Rs 5 crore as extortion. The actor informed Mumbai Police, which handed the investigation over to the Anti-Extortion Cell and Crime Branch. The Crime Branch's technical team examined the audio recording of the threatening call and compared the voice with official audio samples of Harry Boxer available in its database. According to senior police officials, the samples did not match, raising suspicion that the call was fake and that someone had used the gang's name to create fear. Police are now searching for the person who sent the audio recording: Mumbai Police Sources — IANS (@ians_india) November 3, 2026