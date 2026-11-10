डीसी स्टूडियोज में बड़ा बदलाव: जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने दिया इस्तीफा, मार्वल के जेरेमी लेचम बने नए जिम्मेदार
- डीसी स्टूडियोज के सीईओ और चेयरपर्सन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
- जेम्स गन और पीटर सफ्रान अब स्टूडियो के आगामी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं होगें।
- उनकी जगह मार्वल के दिग्गज जेरेमी लॅचम लेंगे।
विस्तार
हॉलीवुड के मशहूर डीसी स्टूडियोज में बड़ा बदलाव हुआ है। जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने स्टूडियो के चेयरपर्सन और सीईओ का पद छोड़ दिया है। उनकी जगह मार्वल स्टूडियोज के पुराने साथी लेगें। मार्वल स्टूडियो के जेरेमी लॅचम को नई जिम्मेदारी मिली है।
डीसी छोड़ने पर क्या बोले जेम्स और पीटर?
बीते दिनों डीसी स्टूडियोज से रिजाइन करने के बाद जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने वैरायटी को बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘चार साल पहले, हमने डीसी को एक क्रिएटिव सोच के तहत एकजुट करने का बीड़ा उठाया था. उस समय हमने 'सुपरमैन' को डीसी के दिल में वापस लाने में मदद की। इसके साथ ही 'पीसमेकर', 'क्रीचर कमांडोज', 'लैंटर्न्स' और 'क्लेफेस' के जरिए फिल्मों और टेलीविजन में नए दरवाजे खोले और नई कहानियां दर्शकों तक पहुंचाईं। हमें उस पूरी टीम पर बेहद गर्व है, जिसने हमारे इस लक्ष्य को हकीकत में बदला। इसमें वो सभी कलाकार, क्रू मेंबर्स और अधिकारी शामिल हैं, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। जेरेमी के साथ मार्वल में काम करने के समय से ही हमारा अच्छा क्रिएटिव रिश्ता रहा है।’
अगले कदम के लिए हैं उत्साहित
आगे अपनी बातचीत में जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने सम्मिलित बयान में कहा, ‘हम अब उस काम पर वापस लौटने के लिए उत्साहित हैं, जिसने हमें सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया था। यानी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाना। इसमें 'मैन ऑफ टुमॉरो' में क्लार्क और लेक्स की कहानी का अगला चैप्टर भी शामिल है।'
डीसी के पुराने प्रोजेक्टस मै होगी मौजूदगी
हालांकि जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने डीसी स्टूडियोज छोड़ दिया है। मगर फिर भी डीसी के पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए दोनों अब भी काम करेंगे। 2027 में रिलीज होने वाली फिल्म 'सुपरमैन: मैन ऑफ टुमॉरो' की लेखन और निर्देशन जेम्स गन ही करेंगे। वहीं 2028 में रॉबर्ट पैटिन्सन की फिल्म 'द बैटमैन: पार्ट 2' भी रिलीज होगी।