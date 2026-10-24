टाइगर फायरिंग मामला: बीएन तिवारी ने जताई चिंता, कहा- शूटिंग के दौरान आने वाले हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो

टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटना के बाद फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉइज की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा गया है। इसमें क्या प्रमुख मांगें रखी गई हैं? फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर मामला कितना गंभीर है?



किसी एक आदमी का भी नाम इस तरह की घटना में आए, तो यह हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। फेडरेशन इस मामले को लेकर काफी चिंतित है। पहले सलमान खान को लेकर तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती थीं कि उनके साथ काम करने वाले को गोली मार दी जाएगी या वह उनका दुश्मन बन जाएगा। हम ऐसी बातें सुनते रहे, लेकिन जब टाइगर श्रॉफ के साथ जुड़ी घटना सामने आई, तो मामला और गंभीर हो गया।

टाइगर श्रॉफ अपने काम में लगे हुए हैं। उनका न मीडिया से कोई विवाद है और न किसी तरह के प्रपंच में वह शामिल हैं। इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई। यह सिर्फ डराने का मामला नहीं है, बल्कि किसी की जान लेने की कोशिश जैसा गंभीर मामला है।

फिल्म सिटी और दूसरी जगहों पर जहां शूटिंग होती है, वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मेंबर और नॉन-मेंबर, दोनों तरह के लोग काम करते हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। हमने प्रोड्यूसरों को भी पत्र लिखकर कहा है कि अगर कोई नॉन-मेंबर बनकर शूटिंग के दौरान भीड़ में शामिल होता है और किसी कलाकार पर गोली चलाता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर और उस टीम की होगी, जिसने उसे वहां बुलाया है।

हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसर उन लोगों के साथ काम करें, जिन्हें वे जानते हैं और जिनकी पहचान सुनिश्चित हो। हमें सुरक्षा चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री में भयमुक्त माहौल बनाए। हमने केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा है, लेकिन जब तक अपराध जड़ से खत्म नहीं होंगे, हमारी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहेगी।

हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल कदम उठाए और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हर व्यक्ति को महसूस हो कि वह मुंबई जैसे शहर में सुरक्षित है। मुंबई पुलिस की तारीफ होती है, लेकिन यहां काम करने वाले लोगों को भी सुरक्षा का भरोसा होना चाहिए, ताकि वे खुली हवा में सांस ले सकें।