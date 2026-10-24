बिग बॉस 20: अमन गांधी के बाद इस प्रतियोगी का हुआ घर से पत्ता साफ, रोहित शेट्टी ने लगाई आसिफ खान की क्लास

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विज्ञापन इस हफ्ते रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का वीकेंड का वार बेहद खास होने वाला है। दरअसल, इस वीक सलमान खान की जगह निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी ने शो की कमान संभाली है। सोशल मीडिया पर शो के कई प्रोमो भी सामने आए हैं, जिनमें वह घर के सदस्यों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इस हफ्ते एक और कंटेस्टेंट शो को अलविदा कह देगा। आइए जानते हैं कि कौन है वो प्रतियोगी जिसका यह आखिरी वीकेंड का वार हो सकता है।

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रोहित ने लगाई आसिफ की क्लास

शो के एक प्रोमो में देखने को मिला कि होस्ट रोहित शेट्टी ने आते ही आसिफ खान की क्लास लगा दी। उन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि काजी के साथ क्या हुआ इस हफ्ते। इस पर आसिफ ने कहा, 'ये (काजी) बहुत ही असंवेदनशील बातें करते हैं कई बार और ये बोल देते हैं कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था।'



इसके बाद रोहित ने आसिफ को रियलिटी चेक देते हुए कहा, 'जिस तरह से आप आते हो न, बता तू... बता तू वो आपने उसे (काजी) लगभग सिर में मार दिया था। ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह इसे प्रोवोक कर रहे हो कि इसका हाथ उठ जाए और ये बाहर हो जाए।'



फिर आसिफ ने कहा कि जब ये बात करते हैं, तो इनके मुंह से थूक निकलता है। फिर रोहित ने कहा कि अगर मुंह के इतने पास आकर मैं भी आपसे लडूंगा, तो मेरा भी थूक निकलेगा। फिर आसिफ ने कहा कि इन्होंने गालियां बोलना शुरू की बिना बात के। इस पर रोहित ने कहा कि आप लोगों गालियां दे सकते हो? काजी ने गालियां देना शुरू कर दिया, तो यह यूनिक चीज हो गई। क्या बात कर रहे हो।

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