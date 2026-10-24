हेतल यादव: अभिनेत्री ने तनुश्री दत्ता पर लगाया गंभीर आरोप, फिल्म 'अपार्टमेंट' में साथ काम करने पर क्या कहा?

नाना पाटेकर और तनुश्री के विवाद पर क्या कहा?

हेतल से जब तनुश्री और नाना पाटेकर के विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बारे में बोलने से इनकार कर दिया। हेतल ने कहा, 'मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैंने तनुश्री दत्ता के साथ एक फिल्म की थी। इसमें मैं एसोसिएट कोरियोग्राफर थी और एक रोल भी किया था। मुझे नहीं पता कि वह घटना क्या थी, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। जब मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती'। देखना होगा कि हेतल की इन बातों पर तनुश्री क्या प्रतिक्रिया देती हैं।