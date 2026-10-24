जेलर 2: कैप लगाकर कहां छिपकर बैठे रजनीकांत? 40 साल में पहली बार किया ऐसा काम, दर्शक भी रह गए हैरान

अभिनेता रजनीकांत हाल ही में फिल्म 'जेलर 2' देखने सिनेमाघर पहुंचे। वे अपने नाती लिंगा राजा के साथ यह फिल्म देखने पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले चार दशक में यह पहला मौका है, जब सुपरस्टार अपनी ही किसी फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल हुए। सिनेमाघर में फिल्म देखते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है।

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