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अंकिता लोखंडे: गणपति पूजन में अभिनेत्री की हरकतें देख चकराए यूजर्स, जमकर हुईं ट्रोल; जानें मामला

Wed, 16 Sep 2026 05:37 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 16 Sep 2026 05:37 PM IST
सार

Ankita Lokhande Viral Video: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के गणपति पूजन के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों ट्रोल हो रही हैं एक्ट्रेस। 
 

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Ankita Lokhande Trolled For Strange Behavior After Her Video From Ganesh Pujan Goes Viral
अंकिता लोखंडे - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अंकिता लोखंडे ने कई टीवी शोज में काम किया है। उन्हें 'पवित्र रिश्ता' सीरियल के बाद काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसमें उनके साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। 
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क्यों ट्रोल हुईं अंकिता? 
दरअसल, अंकिता के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं, जिनमें एक्ट्रेस और भी लोगों के साथ गणपति पूजन करती नजर आ रही हैं। लेकिन पूजन के बीच अंकिता कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं, जिन्हें देखकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। कहीं वो जोर-जोर से हुंकारे लगाती दिख रही हैं, तो वहीं कुछ वीडियोज में वो पूजा के बीच बच्चे से जुडे़ इशारे करती नजर आ रही हैं। 
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यूजर्स ने की जमकर आलोचना
  • वीडियोज सामने आने के बाद अब वे यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं।
  • लोग उन्हें इन हरकतों के चलते काफी ट्रोल कर रहे हैं।
  • जहां कुछ लोगों ने उनकी हरकतों को नौटंकी बताया, तो वहीं कुछ ने उनकी श्रद्धा पर सवाल खड़े किए।
  • एक तरफ कुछ लोगों ने उनकी हरकतों को कैमरे के सामने ओवरएक्टिंग करार दिया।
  • वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि आरती को मजाक बना दिया है।
  • अब एक्ट्रेस को इन वीडियोज के बाद काफी ट्रोल किया जा रहा है। 





देखें वीडियो-

 

 

 

 

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Ankita Lokhande Trolled For Strange Behavior After Her Video From Ganesh Pujan Goes Viral
सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे - फोटो : सोशल मीडिया
अंकिता का करियर
अंकिता लोखंडे ने शो 'पवित्र रिश्ता' में 'अर्चना' के रूप में पहचान बनाई। अंकिता का करियर लगभग 15 साल का है। अंकिता ने टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी काम किया है। अंकिता ने 'मणिकर्णिका' और 'बाघी 3' जैसी फिल्मों में काम किया है। अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी की है।

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