अंकिता लोखंडे: गणपति पूजन में अभिनेत्री की हरकतें देख चकराए यूजर्स, जमकर हुईं ट्रोल; जानें मामला

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क्यों ट्रोल हुईं अंकिता?

दरअसल, अंकिता के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं, जिनमें एक्ट्रेस और भी लोगों के साथ गणपति पूजन करती नजर आ रही हैं। लेकिन पूजन के बीच अंकिता कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं, जिन्हें देखकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। कहीं वो जोर-जोर से हुंकारे लगाती दिख रही हैं, तो वहीं कुछ वीडियोज में वो पूजा के बीच बच्चे से जुडे़ इशारे करती नजर आ रही हैं।

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अंकिता लोखंडे ने कई टीवी शोज में काम किया है। उन्हें 'पवित्र रिश्ता' सीरियल के बाद काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसमें उनके साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं।