राइज एंड फॉल 2: सहवाग के शो में लगेगा सितारों का मेला, स्वरा भास्कर समेत ये चेहरे बन सकते हैं हिस्सा!

‘राइज एंड फॉल’ एक ऐसा रियलिटी शो है, जिसमें कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है। पिछले सीजन में कंटेस्टेंट्स को गोल्डन और सिल्वर सूटकेस में से एक चुनना था। गोल्डन सूटकेस चुनने वाले कंटेस्टेंट्स ‘रूलर्स’ बने थे और उन्हें एक आलीशान पेंटहाउस में रहने का मौका मिला था। वहीं, सिल्वर सूटकेस चुनने वाले कंटेस्टेंट्स ‘वर्कर्स’ बने और उन्हें बेसमेंट में रहना पड़ा था।वर्कर्स को शो के टास्क पूरे करने होते थे, जबकि रूलर्स के पास ज्यादा पावर होती थी। शो में ‘तख्ता पलट’ के जरिए दोनों ग्रुप की स्थिति बदल सकती थी। यानी वर्कर्स रूलर्स बन सकते थे और रूलर्स को बेसमेंट में जाना पड़ सकता था।