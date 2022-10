वीडियो के जरिए किया साजिद को सपोर्ट

दरअसल, इस शो के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में शहनाज को देखकर दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया। बिग बॉस के सीजन 13 में शहनाज मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आईं थीं। इस बार दर्शकों की उनसे मुलाकात एक वीडियो क्लिप के जरिए करवाई गई। 'बिग बॉस 16' के प्रीमियर के मौके पर शहनाज ने साजिद के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने साजिद की जमकर तारीफ की।





Itna image clarification karna hai toh, bring those women too who had accused him of molestation. Let them also have a platform nd audience to hear their side. Nd we'll see how long he'll play victim on ntv. #SajidKhan#BB16