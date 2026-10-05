खतरों के खिलाड़ी 15: 'मैंने कभी हार नहीं मानी, शायद यही असली जीत है'; ट्रॉफी जीतने के बाद बोले अविनाश मिश्रा

कभी हार न मानने के जज्बे को बताया जीत की वजह

अविनाश ने लिखा, '10 साल का सफर। 10 साल तक डटे रहना। और... आज, आखिरकार मेरे हाथ में मेरी पहली ट्रॉफी है। शायद असली जीत यही थी कि मैंने कभी हार नहीं मानी'। केप टाउन के शानदार बैकड्रॉप पर शूट किए गए सीजन 15 में रोमांचक ‘चैंपियंस बनाम चैलेंजर्स’ फॉर्मेट पेश किया गया। इसमें फ्रैंचाइजी के अनुभवी खिलाड़ी नए दौर के कंटेस्टेंट्स के आमने-सामने आए। खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन में रुबिना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, करण वाही और जैस्मीन भसीन सहित प्रतियोगी लौटे। शो में नए प्रतियोगियों में अविनाश मिश्रा, ओरी और रूहानिका धवन शामिल थे।