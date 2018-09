{"_id":"5b8e40f942c792463b3b720c","slug":"live-update-salman-khan-bigg-boss-season-12-grand-premiere-launch-in-goa","type":"story","status":"publish","title_hn":"'Bigg Boss' \u0938\u0940\u091c\u0928 12 \u0915\u0947 \u0917\u094d\u0930\u0948\u0902\u0921 \u092a\u094d\u0930\u0940\u092e\u093f\u092f\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0932\u0940 '\u0935\u093f\u091a\u093f\u0924\u094d\u0930' \u090f\u0902\u091f\u094d\u0930\u0940, \u091c\u094b\u0921\u093c\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0910\u0938\u0947 \u0906\u090f \u0928\u091c\u0930","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}

'बिग बॉस' सीजन 12 का ग्रैंड प्रीमियर आज गोवा में हो रहा है। हर बार यह शो लोनावला में होता है लेकिन यह पहली बार हुआ है कि बिग बॉस के निर्माताओं ने इस बार शो का ग्रैंड प्रीमियर गोवा में रखा है। ग्रैंड प्रीमियर शुरू हो गया है जिसमें सलमान खान ने पानी के बीच बोट में आते हुए खतरनाक एंट्री ली। इसके बाद सलमान ने स्टेज पर आकर 'मुझसे शादी करोगे' के फेमस गाने 'जीने के हैं चार दिन' पर जबरदस्त डांस किया। बिग बॉस की थीम इस बार विचित्र जोड़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शो के दौरान सारी तैयारियां की गई हैं। सलमान खान ने स्टेज पर कुछ जोड़ियों को बुलाया और उन्हें कुछ टास्क करने को भी कहा। स्टेज पर सलमान खान की जोड़ियों के साथ की तस्वीर भी आई हैं जिसमें सलमान खान जोड़ियों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। ग्रैंड प्रीमियर शुरू होने से पहले भी कई तस्वीरें सामने आई थीं जिसमें आरजे सलिल आचार्य और आरजे अर्चना स्टेज पर नजर आए थे जिन्होंने प्रीमियर में सलमान के आने से पहले की कमान संभाली थी। इस शो को कवर करने के लिए बड़े स्तर पर मीडिया भी मौजूद है।

And the bigg awaited moment of the day! @BeingSalmanKhan making a grand entrance and how, for the #BiggBoss12 press conference in Goa. pic.twitter.com/R8FBLHMYzj — COLORS (@ColorsTV) September 4, 2018

A jodi face-off is about to begin at the #BiggBoss12 press conference with @BeingSalmanKhan in the house! pic.twitter.com/XxR0eWff7C — COLORS (@ColorsTV) September 4, 2018

