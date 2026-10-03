बिग बॉस 20: 'गुल्लू' को 'बेबी-बाबू' कहने पर लव गिल से भिड़ीं उदिति सिंह, घर में मचा बवाल; जानें पूरा मामला

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अब 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में उदिति सिंह और लव गिल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह बहस तब शुरू हुई, जब उदिति ने कुशल तंवर 'गुल्लू' के साथ लव के व्यवहार पर सवाल उठाया। उदिति ने लव के बार-बार गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कहने पर आपत्ति जताई। विज्ञापन 'बिग बॉस 20' को ऑनएयर हुए एक महीना होने वाला है और इस एक महीने में शो के अंदर दर्शकों को काफी कुछ देखने को मिला। हाल ही में मिड वीक एविक्शन हुआ, जिसमें रीति तिवारी का शो से पत्ता कट गया। वहीं, उदिति सिंह घर की नई कैप्टन बनीं।

लव ने उदिति से पूछी ये बात

उदिति के सवाल उठाने के बाद, लव ने पूछा कि वह इस स्थिति को किस तरह देख रही हैं और क्या उन्हें लगता है कि यह रिश्ता जबरदस्ती बनाया जा रहा है। लव ने कहा, 'मैं जबरदस्ती कर रही हूं?' इस पर उदिति ने जवाब दिया कि यह उनकी निजी राय है। इसके बाद लव ने पूछा कि अगर वह गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कह रही हैं, तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है।



दोनों की यह बातचीत बहस में बदल गई। उदिति ने लव और गुल्लू के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें यह कैमरों के सामने किया जा रहा एक दिखावा लगता है। उदिति ने कहा, 'मैं इस ड्रामे को क्रिंज बोलूंगी। यहां ये ड्रामा करने आए हो? फेक पर्सनैलिटी दिखाने आए हो।'

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