बिग बॉस 20: 'गुल्लू' को 'बेबी-बाबू' कहने पर लव गिल से भिड़ीं उदिति सिंह, घर में मचा बवाल; जानें पूरा मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 12:09 PM IST
सार
Uditi Singh and Love Gill Fight: 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में लव गिल और उदिति सिंह के बीच जमकर झगड़ा देखने को मिला और इस झगड़े की वजह लव का 'गुल्लू' को बेबी-बाबू कहना था।
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विस्तार
'बिग बॉस 20' को ऑनएयर हुए एक महीना होने वाला है और इस एक महीने में शो के अंदर दर्शकों को काफी कुछ देखने को मिला। हाल ही में मिड वीक एविक्शन हुआ, जिसमें रीति तिवारी का शो से पत्ता कट गया। वहीं, उदिति सिंह घर की नई कैप्टन बनीं।
अब 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में उदिति सिंह और लव गिल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह बहस तब शुरू हुई, जब उदिति ने कुशल तंवर 'गुल्लू' के साथ लव के व्यवहार पर सवाल उठाया। उदिति ने लव के बार-बार गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कहने पर आपत्ति जताई।
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अब 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में उदिति सिंह और लव गिल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। यह बहस तब शुरू हुई, जब उदिति ने कुशल तंवर 'गुल्लू' के साथ लव के व्यवहार पर सवाल उठाया। उदिति ने लव के बार-बार गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कहने पर आपत्ति जताई।
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लव ने उदिति से पूछी ये बात
उदिति के सवाल उठाने के बाद, लव ने पूछा कि वह इस स्थिति को किस तरह देख रही हैं और क्या उन्हें लगता है कि यह रिश्ता जबरदस्ती बनाया जा रहा है। लव ने कहा, 'मैं जबरदस्ती कर रही हूं?' इस पर उदिति ने जवाब दिया कि यह उनकी निजी राय है। इसके बाद लव ने पूछा कि अगर वह गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कह रही हैं, तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है।
दोनों की यह बातचीत बहस में बदल गई। उदिति ने लव और गुल्लू के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें यह कैमरों के सामने किया जा रहा एक दिखावा लगता है। उदिति ने कहा, 'मैं इस ड्रामे को क्रिंज बोलूंगी। यहां ये ड्रामा करने आए हो? फेक पर्सनैलिटी दिखाने आए हो।'
उदिति के सवाल उठाने के बाद, लव ने पूछा कि वह इस स्थिति को किस तरह देख रही हैं और क्या उन्हें लगता है कि यह रिश्ता जबरदस्ती बनाया जा रहा है। लव ने कहा, 'मैं जबरदस्ती कर रही हूं?' इस पर उदिति ने जवाब दिया कि यह उनकी निजी राय है। इसके बाद लव ने पूछा कि अगर वह गुल्लू को 'बेबी-बाबू' कह रही हैं, तो इसमें उन्हें क्या परेशानी है।
दोनों की यह बातचीत बहस में बदल गई। उदिति ने लव और गुल्लू के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें यह कैमरों के सामने किया जा रहा एक दिखावा लगता है। उदिति ने कहा, 'मैं इस ड्रामे को क्रिंज बोलूंगी। यहां ये ड्रामा करने आए हो? फेक पर्सनैलिटी दिखाने आए हो।'
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उदिति ने करण वाही संग ब्रेकअप पर की थी बात
कुछ दिनों पहले घर के अंदर उदिति ने स्काउट ओपी के साथ बात करते हुए अभिनेता करण वाही के साथ अपने ब्रेकअप की वजह बताई थी। उदिति ने कहा था कि करण का व्यवहार थोड़ा डॉमिनेंट था।
उदिति के मुताबिक, उन्हें सपोर्ट करने के बजाय कई बार कहा जाता था कि आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं आता। उदिति ने बताया कि इस तरह की बातों का उन पर असर पड़ा था। साथ ही लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए थे।
कुछ दिनों पहले घर के अंदर उदिति ने स्काउट ओपी के साथ बात करते हुए अभिनेता करण वाही के साथ अपने ब्रेकअप की वजह बताई थी। उदिति ने कहा था कि करण का व्यवहार थोड़ा डॉमिनेंट था।
उदिति के मुताबिक, उन्हें सपोर्ट करने के बजाय कई बार कहा जाता था कि आप नहीं कर पाओगे, आपको नहीं आता। उदिति ने बताया कि इस तरह की बातों का उन पर असर पड़ा था। साथ ही लॉकडाउन के दौरान दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए थे।