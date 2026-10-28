फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Television ›   Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar

बिग बॉस 20: क्या स्काउट पर काम्या पंजाबी ने कसा तंज? कहा- बस एक डांट में परिवार वाली भावना ही गायब

Wed, 28 Oct 2026 01:54 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 28 Oct 2026 01:54 PM IST
सार

  • Bigg Boss 20: बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने स्काउट पर बिना नाम लिए तंज कसा है। 
  • उन्होंने स्काउट की तरफ से लव गिल को नॉमिनेट किए जाने को लेकर बात की।
  • स्काउट की गर्लफ्रेंड ने अपनी आलोचना होने के बाद सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। 

विज्ञापन
Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar
काम्या पंजाबी - फोटो : सोशल मीडिया
अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को काफी दिलचस्पी से देखती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शो की घटनाओं, कंटेस्टेंट्स और उनके गेमप्ले को लेकर अपनी राय साझा करती रहती हैं। अपने हालिया ट्वीट में काम्या ने कंटेस्टेंट स्काउट पर तंज कसा। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में रोहित शेट्टी और स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी ने स्काउट से सवाल-जवाब किए थे। यह बातचीत स्काउट की लव गिल के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर थी।
Trending Videos
Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar
काम्या पंजाबी - फोटो : सोशल मीडिया
स्काउट ने किया लव को नॉमिनेट
  • 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में एक नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें स्काउट ने लव गिल को नॉमिनेट कर दिया।
  • जबकि स्काउट ने पहले दावा किया था कि वह लव को अपनी बहन मानते हैं।
  • स्काउट के इस फैसले से लव काफी आहत हुईं, वहीं बाकी कंटेस्टेंट्स भी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्काउट लव को नॉमिनेट करेंगे।
Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar
बिग बॉस 20 - फोटो : यूट्यूब
क्या काम्या ने स्काउट पर किया तंज?
स्काउट की तरफ से लव को नॉमिनेट किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, काम्या पंजाबी ने कहा कि ऐसे रिश्ते सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बहन माना था ना? मसाज खत्म तो रिश्ता भी खत्म? नॉमिनेशन आते ही 'तू कौन और मैं कौन' वाली स्थिति हो गई! सुविधाजनक रिश्ते का सुविधाजनक अंत। बस एक बार डांट क्या पड़ी, सारी 'परिवार' वाली भावना ही गायब हो गई!'

विज्ञापन
विज्ञापन
Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar
स्काउट-काशवी-लव गिल - फोटो : वीडियो ग्रैब
काशवी ने स्काउट और लव से पूछे सवाल
स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हाल ही में 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में नजर आईं। वहां उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड तन्मय (स्काउट) से, साथी कंटेस्टेंट लव गिल के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल किए। स्टेज पर काशवी ने लव गिल से भी बात की और उन पर स्काउट को फंसाने का आरोप लगाया। जहां कई दर्शकों ने अपने बॉयफ्रेंड से सवाल पूछने के लिए काशवी का समर्थन किया, वहीं लव गिल के खिलाफ उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया के एक वर्ग को पसंद नहीं आईं। कई लोगों ने लव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए काशवी की आलोचना की, जिससे सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
विज्ञापन
Kamya Punjabi reacts to Scout nominating Love Gill after Bigg Boss Weekend Ka Vaar
काशवी - फोटो : सोशल मीडिया
काशवी ने मांगी माफी
इस आलोचना के बीच, काशवी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिन्हें उनकी बातों से दुख पहुंचा है। उन्होंने लिखा 'मेरा इरादा स्काउट से बात करने, उसकी गलतियों को सामने लाने और उसके कामों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का था। हालांकि, ऐसा करते समय मुझे एहसास हुआ कि मेरे कुछ शब्द वहां मौजूद अन्य लोगों के प्रति असंवेदनशील थे।'
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed