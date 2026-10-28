बिग बॉस 20: 'सांसे बंद हो रही हैं', स्काउट ने किया लव गिल को नॉमिनेट, फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री; छलका दर्द

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विज्ञापन रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इन दिनों काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरह लव और स्काउट के बीच दूरियां आ गई हैं, तो दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स भी एक-दूसरे से लड़ते दिख रहे हैं। अब हाल ही में शो में नॉमिनेशन टास्क हुआ, जहां स्काउट ने लव को नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद अभिनेत्री टूट गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं।

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क्या बोलीं लव गिल?

हाल ही में नॉमिनेशन टास्क का एक प्रोमो सामने आया, जिसमें स्काउट ने लव का नाम लेते हुए कहा कि जो अभी हालिया चीजें हुई हैं, उसकी वजह से मैं चीजों को आगे नहीं ले जाना चाहता और फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं। इसके बाद लव आईं और रोने लग गईं।



अभिनेत्री ने रोते हुए कहा, 'मेरी जितने भी कोशिशें थी, सब रियल थी कुछ भी फेक नहीं था।' फिर लव काश्वी की बोली हुई बातों को दोहराती हैं कि 'ट्रैप बिछाया है, ये मैं नहीं रख पा रही थी अपने अंदर। सो नहीं रही हूं मैं रात को.. सांसे बंद हो रही है मेरी। क्या करूं मैं, यहां मुझे कोई भी जगह अकेले नहीं मिल रही है। वो बोल रहा है बात मत कर, मूव ऑन कर। मैंने 40-50 दिन निकाले हैं और आप बोल रहे हो बात मत कर। एक-दो दिन तो दो यार तुम लोग, मैं रोबोट नहीं हूं।'

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