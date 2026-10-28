{"_id":"6ae1a6a43aede37551012ed0","slug":"balika-vadhu-fame-actress-navika-kotia-calls-off-engagement-to-mazen-mody-now-he-is-dating-ritika-badiani-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नविका कोटिया: 'बालिका वधू' अभिनेत्री की छह महीने पहले टूटी सगाई, पूर्व मंगेतर की जिंदगी में आईं ये बॉलीवुड हीर","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



बता दें कि नविका ने पुणे के बिजनेसमैन माजेन मोदी से जनवरी 2026 में सगाई की थी और अगले साल शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि, आपसी तालमेल न बैठने के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला किया। विज्ञापन 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बलिका वधू' जैसे टीवी शो में काम कर चुकीं एक्ट्रेस नविका कोटिया ने फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभाया था। अब नविका अपनी सगाई टूटने की खबरों को लेकर चर्चा में हैं।

Trending Videos

नविका की होने वाली थी अरेंज मैरिज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नविका और माजेन ने आपसी सहमति से अपनी सगाई को खत्म करने का फैसला किया। दोनों के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं थी। यह दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। जनवरी में नविका और माजेन की गोल धना सेरेमनी हुई थी और अगले साल शादी की तैयारी थी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच और पसंद काफी अलग हैं। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। अब नविका और माजेन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।



नविका ने डिलीट की सगाई की तस्वीरें

वहीं, नविका ने तो सोशल मीडिया से अपनी सगाई की तस्वीरें भी हटा दी हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने करीब छह महीने पहले ही सगाई तोड़ दी थी। इसकी वजह आपसी तालमेल, जिंदगी को लेकर प्राथमिकताएं और उम्मीदें थीं। माजेन ने भी कहा कि दोनों सम्मान के साथ अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।

विज्ञापन

कैसे हुई थी नविका और माजेन की मुलाकात?

नविका और माजेन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। शादी की बात आगे बढ़ने से पहले दोनों करीब एक साल से एक-दूसरे को जानते थे। नविका ने एक बार बताया था कि उनकी मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। इसके बाद वह दो बार माजेन के माता-पिता से मिलीं। फिर उनके परिवार ने नविका की मां से शादी के लिए बात की।



नविका ने बताया था कि वह हमेशा चाहती थीं कि उनकी शादी का फैसला उनके माता-पिता लें। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कह दी थी। उन्होंने यह भी बताया था कि नवंबर में दोनों का छोटा-सा रोका हुआ था।



माजेन कर रहे हैं रितिका बदियानी को डेट?

सगाई टूटने की खबरों के बाद अब माजेन मोदी का नाम एक्ट्रेस रितिका बदियानी के साथ जुड़ रहा है। सोशल मीडिया अपडेट्स के मुताबिक, दोनों रिलेशनशिप में हैं। रितिका का जन्म 17 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वह 'एयरलिफ्ट', '10 कल्पनकल' और 'चमन बहार' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।

विज्ञापन