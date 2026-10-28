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नविका कोटिया: 'बालिका वधू' अभिनेत्री की छह महीने पहले टूटी सगाई, पूर्व मंगेतर की जिंदगी में आईं ये बॉलीवुड हीर

Wed, 28 Oct 2026 01:09 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 01:09 PM IST
सार

  • टीवी एक्ट्रेस नविका कोटिया अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चो में बनी हुई हैं।
  • दरअसल, अभिनेत्री की माजेन मोदी से सगाई टूट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया।
  • अब खबरें आ रही है कि माजेन बॉलीवुड अभिनेत्री रितिका को डेट कर रहे हैं।

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Balika Vadhu Fame Actress Navika Kotia Calls Off Engagement To Mazen Mody Now He Is Dating Ritika Badiani
नविका - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'बलिका वधू' जैसे टीवी शो में काम कर चुकीं एक्ट्रेस नविका कोटिया ने फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभाया था। अब नविका अपनी सगाई टूटने की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। 
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बता दें कि नविका ने पुणे के बिजनेसमैन माजेन मोदी से जनवरी 2026 में सगाई की थी और अगले साल शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि, आपसी तालमेल न बैठने के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला किया।
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नविका - फोटो : सोशल मीडिया
नविका की होने वाली थी अरेंज मैरिज
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नविका और माजेन ने आपसी सहमति से अपनी सगाई को खत्म करने का फैसला किया। दोनों के बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं थी। यह दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। जनवरी में नविका और माजेन की गोल धना सेरेमनी हुई थी और अगले साल शादी की तैयारी थी। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच और पसंद काफी अलग हैं। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। अब नविका और माजेन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।

नविका ने डिलीट की सगाई की तस्वीरें
वहीं, नविका ने तो सोशल मीडिया से अपनी सगाई की तस्वीरें भी हटा दी हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने करीब छह महीने पहले ही सगाई तोड़ दी थी। इसकी वजह आपसी तालमेल, जिंदगी को लेकर प्राथमिकताएं और उम्मीदें थीं। माजेन ने भी कहा कि दोनों सम्मान के साथ अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।
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माजेन और रितिका - फोटो : सोशल मीडिया
कैसे हुई थी नविका और माजेन की मुलाकात?
नविका और माजेन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। शादी की बात आगे बढ़ने से पहले दोनों करीब एक साल से एक-दूसरे को जानते थे। नविका ने एक बार बताया था कि उनकी मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी। इसके बाद वह दो बार माजेन के माता-पिता से मिलीं। फिर उनके परिवार ने नविका की मां से शादी के लिए बात की।

नविका ने बताया था कि वह हमेशा चाहती थीं कि उनकी शादी का फैसला उनके माता-पिता लें। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हां कह दी थी। उन्होंने यह भी बताया था कि नवंबर में दोनों का छोटा-सा रोका हुआ था।

माजेन कर रहे हैं रितिका बदियानी को डेट?
सगाई टूटने की खबरों के बाद अब माजेन मोदी का नाम एक्ट्रेस रितिका बदियानी के साथ जुड़ रहा है। सोशल मीडिया अपडेट्स के मुताबिक, दोनों रिलेशनशिप में हैं। रितिका का जन्म 17 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वह 'एयरलिफ्ट', '10 कल्पनकल' और 'चमन बहार' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं।
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नविका - फोटो : सोशल मीडिया
बचपन से एक्टिंग कर रही हैं नविका
नविका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। वह 'कसम से', 'बा बहू और बेबी' और 'बालिका वधू' जैसे टीवी शोज में नजर आई थीं। साल 2012 में फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभाकर उन्हें खास पहचान मिली।

इसके बाद नविका ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए आठ साल का ब्रेक लिया। साल 2022 में उन्होंने टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से वापसी की, जिसमें उन्होंने माया 'मौ' खेरा का किरदार निभाया था। इसके बाद वह 'क्योंकि सास मां बहू बेटी होती है' में पहली बार लीड रोल में केसर के किरदार में नजर आईं। वह अमेजन मिनीटीवी की वेब सीरीज 'स्कूल फ्रेंड्स' के तीन सीजन में भी काम कर चुकी हैं।
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