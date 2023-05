रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भारतीय पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। भारतीय महिला पहलवानों ने उनके पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। बुधवार को दिल्ली पुलिस और पहलवानों को बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद विनेश फोगाट का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वह रोती हुईं दिखाई दे रही हैं।

If this doesn’t break ur heart , then ure probably a non living thing . These athletes have brought india pride on international levels , n they are being manhandled, sad !!!!! They are fighting for justice , pls listen to their plight ! #indianwrestlers #pride https://t.co/ErHuizxyuE