तनुश्री दत्ता: नाना के निधन पर क्या बोलीं अभिनेत्री? आज के दिन को बताया अजीब; कहा- लाइव पोस्ट करना चाहती थीं

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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्तूबर को गोवा में निधन हो गया। यह खबर सुनने के बाद बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। अब अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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नाना के निधन पर क्या बोलीं तनुश्री दत्ता?

तनुश्री ने कहा, 'मैंने सुना है, मैंने न्यूज सुनी। आज मेरा वर्क डे है। मैं उस पर फोकस करना चाहती हूं। ये सब होने के लिए आज कितना अजीब दिन है। मैं लखनऊ में बड़ा इवेंट कर रही हूं और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा पूरा दिन इसके हिसाब से प्लान है।'



अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'मैं लाइव, पोस्ट सब करना चाहती थी। अब मुझे चिंता है कि शाम को सारा मीडिया इसमें दिलचस्पी लेगा इसीलिए जब मुझे समझ आएगा तब मैं रिएक्शन दूंगी। परिवार को निश्चित रूप से संवेदनाएं।' बता दें कि तनुश्री दत्ता ने मीटू मूवमेंट के दौरान नाना पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में अभिनेता ने उन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। दोनों के बीृच यह विवाद काफी चर्चा में रहा था।

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