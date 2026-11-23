{"_id":"6b03d45b07ac48e6270d1162","slug":"arjun-bijlani-break-silence-on-talks-about-wife-neha-eating-habits-on-pati-patni-aur-panga-2-2026-11-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अर्जुन बिजलानी: पत्नी नेहा के खाने पर कमेंट कर ट्रोल हुए अभिनेता, अब दिया ट्रोलर्स को जवाब","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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दरअसल, शो के दौरान अर्जुन ने नेहा की खाने की आदतों को लेकर ऐसा कमेंट कर दिया, जिसे कुछ दर्शकों ने बॉडी शेमिंग बताया। अब इस पूरे मामले पर अर्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सफाई देते हुए कहा है कि उनका इरादा नेहा के लुक्स पर टिप्पणी करना नहीं, बल्कि उनकी खान-पान की आदतों और सेहत को लेकर बात करना था। विज्ञापन टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी इन दिनों रियलिटी शो 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा 2' को लेकर चर्चा में हैं। शो में पत्नी नेहा स्वामी के साथ पहुंचे अर्जुन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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अर्जुन ने सोशल मीडिया पर दिया जवाब

अर्जुन के कमेंट के बाद एक्स पर एक यूजर ने उन पर पत्नी को नेशनल टेलीविजन पर बॉडी शेम करने का आरोप लगाया। यूजर ने उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हिंदी शब्द 'चरना' पर भी सवाल उठाए, जिसका मतलब घास चरना होता है।



इस पर अर्जुन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बातचीत सिर्फ खाने और खान-पान की आदतों को लेकर थी। अभिनेता ने लिखा, 'हमने खाने की आदतों के बारे में बात की थी। मैं उनकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा था। आप लोग हर चीज को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। मेरा अपनी पत्नी को सेहत और खाने की आदतों के बारे में बताना प्यार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।'



अर्जुन ने आगे कहा कि उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि दूसरे लोग अपने रिश्ते में क्या करते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह नेहा को वही सलाह देते रहेंगे, जो उन्हें उनके लिए सही लगता है। इसी तरह नेहा भी उन्हें उनकी भलाई के लिए अपनी बात कह सकती हैं। एक्टर ने लिखा, 'इसलिए हम 23 साल से साथ हैं। नफरत करने वालों, आगे बढ़ो। इंटरनेट पर कमेंट करने के लिए कुछ और ढूंढो। बाकी आपकी मर्जी।'

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