तमिलनाडु: मुख्यमंत्री विजय ने दिवाली पर इंडस्ट्री को दिया तोहफा? सुबह छह बजे से चलेंगे शो, क्या होगा बदलाव?

अलग-अलग दर्शक वर्ग को होगा फायदा

उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी खुलने का समय सीधे तौर पर अलग-अलग शहरी आबादी के लिए है। इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वाले आईटी कर्मचारी सुबह 5 बजे काम खत्म करते हैं। साथ ही ऑफिस जाने वाले और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, जो सुबह 10 बजे काम पर जाने से पहले ही 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' देखना चाहते हैं। सुब्रमण्यम ने यह भी बताया कि इंडस्ट्री की मिली-जुली संस्थाओं ने राज्य सरकार से तमिलनाडु सिनेमा (रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत बनाए गए पुराने नियमों में बदलाव करने की अपील की है, जो सात दशक से भी ज्यादा पुराने हैं।

उन्होंने कहा, 'हमारी किसी भी पेंडिंग मांग से सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दीपावली के बाद मौजूदा पुराने कानूनों को फिर से देखा जाएगा। उन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से अलाइन किया जाएगा'।