गीता टंडन: स्टंट कोऑर्डिनेटर ने इस शो पर लगाए गंभीर आरोप, अनिल कपूर और फराह खान को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

गीता की पोस्ट पर फराह खान ने रिएक्शन देते हुए उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गीता सेट पर इंतजार कर रही हैं, क्योंकि वह शाम को दूसरे एपिसोड की शूटिंग कर रही थीं।फराह ने लिखा, 'गीता जी, माफ कीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि आप वहां थीं, क्योंकि मैं शाम को दूसरे एपिसोड की शूटिंग कर रही थी। अगर मुझे पता होता, तो मैं आपको अपनी वैन में बैठने के लिए कहती। अनिल भी अगर जानते तो ऐसा ही करते। हम आपके काम और मेहनत का बहुत सम्मान करते हैं।'वहीं, अनिल कपूर ने भी गीता की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। अनिल ने लिखा, 'गीता जी, आपके साथ जो हुआ, उसके बारे में जानकर मुझे सच में दुख हुआ। शो के होस्ट के तौर पर मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि शो से जुड़े हर व्यक्ति को यहां सम्मान और अपनापन महसूस हो। आप और आपके बेटे हमारे मेहमान बनकर आए थे। मुझे दुख है कि आपका अनुभव इसके बिल्कुल उलट रहा।'अनिल ने आगे कहा कि वह गीता की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इंडस्ट्री में हर व्यक्ति के सम्मान की अहमियत समझते हैं। गीता ने भी अनिल का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि आगे किसी और को इस तरह के अनुभव से न गुजरना पड़े।