तब्बू: ‘दृश्यम 2’ को लेकर अभिनेत्री को था कैसा डर? ट्रेलर लॉन्च इवेंट में किया जिक्र; बोलीं- ‘कोविड में सबने…’

फिल्म ‘दृश्यम 2’ हिट रही

तब्बू ने फिल्म ‘दृश्यम 2’ के बारे में आगे कहा, ‘इस सबके बावजूद दूसरा पार्ट खूब सफल रहा। अब जब लोग पूछते हैं कि हमने मलयालम फिल्म देखी है तो हिंदी वाली देखें या नहीं?...तो मैं कहती हूं, अच्छा, देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी फिल्म एकदम अलग है और मैं इसे अलविदा नहीं कह रही हूं। जब तक कुमार जी और अभिषेक मुझे कागज पर लिखकर नहीं देते कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी कि ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। क्या पता, कभी कुमार जी का फोन आ जाए। पहले भी अभिषेक ने एक शानदार तोड़ निकाला है इसके लिए ये अंजाम है।'