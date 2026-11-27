लव, स्कैम और धोखा: डॉक्यूमेंट्री से नाराज सुकेश चंद्रशेखर, मेकर्स को भेजा कानूनी नोटिस; रिलीज रोकने की मांग
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 27 Nov 2026 04:26 PM IST
सार
- Sukesh Chandrashekhar: ठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा में हैं।
- इस बार वजह उनकी जिंदगी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री है।
- सुकेश ने डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है।
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विस्तार
ठग सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' के चलते चर्चा में आ गए हैं। इसका निर्देशन मौमिता सेन और नियंथा शेखर ने किया है। चांदनी अहलावत डाबस इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि करण राणा को-डायरेक्टर हैं। लेकिन सीरीज को लेकर सुकेश ने आपत्ति जताई है।
डॉक्यूमेंट्री की रिलीज रोकने की मांग
सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिलीज टालने की मांग की है।
सुकेश के वकीलों की ओर से अनंतम लीगल ने यह कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें मांग की गई है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तब तक रोक दी जाए, जब तक फिल्म में दिखाए गए मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों में सबूत पेश नहीं हो जाते।
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डॉक्यूमेंट्री की रिलीज रोकने की मांग
सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिलीज टालने की मांग की है।
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सुकेश के वकीलों की ओर से अनंतम लीगल ने यह कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें मांग की गई है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तब तक रोक दी जाए, जब तक फिल्म में दिखाए गए मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों में सबूत पेश नहीं हो जाते।
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जवाब के लिए 72 घंटे का दिया समय
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवोकेट अनंत मलिक की ओर से भेजे गए इस नोटिस में नेटफ्लिक्स को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि, अभी तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से इस मामले में कोई जवाब सामने नहीं आया है।
नोटिस में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तरह से सार्वजनिक मुकदमे जैसी है। वकील का आरोप है कि फिल्म बनाने वालों ने सुकेश से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में उनकी बात सुने बिना कहानी दिखाना एकतरफा है।
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवोकेट अनंत मलिक की ओर से भेजे गए इस नोटिस में नेटफ्लिक्स को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि, अभी तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से इस मामले में कोई जवाब सामने नहीं आया है।
नोटिस में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तरह से सार्वजनिक मुकदमे जैसी है। वकील का आरोप है कि फिल्म बनाने वालों ने सुकेश से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में उनकी बात सुने बिना कहानी दिखाना एकतरफा है।
कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई
नोटिस में यह भी कहा गया है कि तिहाड़ जेल के अंदर कथित तौर पर हुई घटनाओं से जुड़ा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत (MCOCA) में चल रहा है। इस मामले में फिलहाल सबूत दर्ज किए जा रहे हैं। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है।
सुकेश के वकील ने यह भी दलील दी है कि एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में सुकेश को दोषी नहीं ठहराया गया है। जिस एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है, वह भी अपील के तहत है।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि तिहाड़ जेल के अंदर कथित तौर पर हुई घटनाओं से जुड़ा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत (MCOCA) में चल रहा है। इस मामले में फिलहाल सबूत दर्ज किए जा रहे हैं। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है।
सुकेश के वकील ने यह भी दलील दी है कि एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में सुकेश को दोषी नहीं ठहराया गया है। जिस एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है, वह भी अपील के तहत है।
सुकेश ने रखीं ये मांगें
सुकेश ने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज टाल दी जाए और रिलीज से पहले उन्हें इसे देखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मेकर्स से लिखित आश्वासन मांगा है कि संबंधित मामलों की अदालती कार्यवाही पूरी होने तक डॉक्यूमेंट्री और उसके ट्रेलर रिलीज नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रचार से जुड़ी उन सभी सामग्री को हटाया जाए, जिनमें उन्हें 'ठग' (Conman) बताया गया है।
ये भी पढ़ें- लव, स्कैम और धोखा: फर्जी पहचान, बड़े दावे और करोड़ों की ठगी; ओटीटी पर आएगी सुकेश चंद्रशेखर की डॉक्यूमेंट्री
सुकेश ने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज टाल दी जाए और रिलीज से पहले उन्हें इसे देखने का मौका दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने मेकर्स से लिखित आश्वासन मांगा है कि संबंधित मामलों की अदालती कार्यवाही पूरी होने तक डॉक्यूमेंट्री और उसके ट्रेलर रिलीज नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रचार से जुड़ी उन सभी सामग्री को हटाया जाए, जिनमें उन्हें 'ठग' (Conman) बताया गया है।
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