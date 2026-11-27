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डॉक्यूमेंट्री की रिलीज रोकने की मांग

सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिलीज टालने की मांग की है। विज्ञापन



सुकेश के वकीलों की ओर से अनंतम लीगल ने यह कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें मांग की गई है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तब तक रोक दी जाए, जब तक फिल्म में दिखाए गए मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों में सबूत पेश नहीं हो जाते। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में उनकी कहानी का सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी रिलीज टालने की मांग की है।सुकेश के वकीलों की ओर से अनंतम लीगल ने यह कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें मांग की गई है कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज तब तक रोक दी जाए, जब तक फिल्म में दिखाए गए मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों में सबूत पेश नहीं हो जाते। विज्ञापन विज्ञापन ठग सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' के चलते चर्चा में आ गए हैं। इसका निर्देशन मौमिता सेन और नियंथा शेखर ने किया है। चांदनी अहलावत डाबस इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जबकि करण राणा को-डायरेक्टर हैं। लेकिन सीरीज को लेकर सुकेश ने आपत्ति जताई है।

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जवाब के लिए 72 घंटे का दिया समय

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एडवोकेट अनंत मलिक की ओर से भेजे गए इस नोटिस में नेटफ्लिक्स को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि, अभी तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की ओर से इस मामले में कोई जवाब सामने नहीं आया है।



नोटिस में कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक तरह से सार्वजनिक मुकदमे जैसी है। वकील का आरोप है कि फिल्म बनाने वालों ने सुकेश से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क तक नहीं किया। ऐसे में उनकी बात सुने बिना कहानी दिखाना एकतरफा है।