ग्रैमी 2027: एशियन पॉप कैटेगरी में बीटीएस के बाद स्ट्रे किड्स का नहीं हुआ नामंकन, जानें क्या है वजह?

2027 ग्रैमी पुरस्कार समारोह से दो पॉपुलर बैंड्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कुछ समय पहले दुनियाभर में मशहूर बैंड बीटीएस ने 2027 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए अपना नामंकन नहीं कराया था। अब इसी राह पर चलते हुए के पॉप बैंड स्ट्रे किड्स ने भी अपना नाम नहीं दिया।

विज्ञापन

क्यों स्ट्रे किड्स हो गए बाहर पॉपुलर के पॉप बैंड स्ट्रे किड्स 69वें ग्रैमी अवार्ड्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि समूह ने 21 अगस्त की समय सीमा से पहले अपना कोई भी गाना ग्रैमी को नहीं दिया। उनकी एजेंसी, जेवाईपी एंटरटेनमेंट ने एक संक्षिप्त बयान में इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, ‘स्ट्रे किड्स ने ग्रैमी के लिए कोई भी रचना प्रस्तुत नहीं की है।’