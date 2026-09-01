‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल के लिए इतने दिन की हुई शूटिंग, नाग अश्विन ने किया खुलासा, इस एक्टर का कर रहे इंतजार

साल 2024 में फिल्ममेकर नाग अश्विन ने साइंस-फिक्शन फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के साथ एक बिल्कुल अलग दुनिया दर्शकों के सामने पेश की थी। बड़े स्तर पर बनाई गई इस डिस्टोपियन फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

फिल्म की सफलता के बाद इसके सीक्वल का इंतजार किया जा रहा है। अब दो साल बाद नाग अश्विन ने फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। डायरेक्टर के मुताबिक, सीक्वल की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है और अब तक सिर्फ 10 दिनों की शूटिंग हुई है।

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सीक्वल पर नाग अश्विन ने क्या कहा?

हैदराबाद में दुलकर सलमान की आने वाली फिल्म ‘आई एम गेम’ के प्रमोशनल इवेंट में नाग अश्विन पहुंचे थे। इस दौरान एंकर ने उनसे ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल को लेकर सवाल किया।

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सुमाअ ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने पहले कहा था कि फिल्म की शूटिंग के लिए ‘प्लैनेट्स को अलाइन होना पड़ेगा।’ इस पर नाग अश्विन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ‘वो सारे प्लैनेट्स अलाइन हो गए और एक राउंड भी लगा चुके हैं। अब जब वो फिर से एक राउंड पूरा करके अलाइन होंगे, तब हम दोबारा शूटिंग शुरू करेंगे।’

जब उनसे पूछा गया कि अब तक कितने दिनों की शूटिंग हुई है और आगे क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा, ‘ज्यादा नहीं। हमने अभी तक सिर्फ करीब 10 दिन शूट किया है। जैसे ही प्रभास गरु फ्री होंगे, हम लगातार एक लंबे शेड्यूल में शूटिंग करेंगे।’