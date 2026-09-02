पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और रवि किशन तक, इन नेताओं ने पवन कल्याण को दी जन्मदिन की बधाई; इस बात की तारीफ की

Warm birthday wishes to Deputy CM of Andhra Pradesh Shri @PawanKalyan Garu. Your dedicated endeavours towards realising the NDA’s vision for the development of the state and welfare of the people are commendable. Praying for your good health for continued service to the citizens.… — Amit Shah (@AmitShah) September 2, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन सेना पार्टी प्रमुख को बधाई दी और राज्य के लिए एनडीए के विकास एजेंडे में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।शाह ने लिखा, 'आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए एनडीए के विजन को साकार करने की दिशा में आपके समर्पित प्रयास सराहनीय हैं। नागरिकों की निरंतर सेवा के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी कल्याण को बधाई दी। नायडू ने एक्स पर लिखा, 'दोस्तों, जन सेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं दिल से कामना करता हूं कि श्री पवन कल्याण, जो प्रशंसकों के दिलों में हमेशा 'पावर स्टार' के रूप में बसे हुए हैं, सौ साल का जीवन जिएं।'