पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और रवि किशन तक, इन नेताओं ने पवन कल्याण को दी जन्मदिन की बधाई; इस बात की तारीफ की
Pawan Kalyan Birthday: पवन कल्याण के जन्मदिन पर उनके फैंस और उनके साथी कलाकारों के साथ राजनेता भी खुश हैं। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
विस्तार
पीएम मोदी ने पवन कल्याण को बधाई दी
पीएम मोदी ने लिखा, 'श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की बधाई। वे लोगों के बीच बहुत सम्मानित हैं और आंध्र प्रदेश में एनडीए के सुशासन एजेंडे को गति देने में सबसे आगे हैं। समाज की सेवा में उन्हें लंबी और स्वस्थ आयु मिले।'
Birthday greetings to Shri Pawan Kalyan Garu. He is widely respected among the people and is at the forefront of adding momentum to the good governance agenda of the NDA in Andhra Pradesh. May he be blessed with a long and healthy life in service of society.@PawanKalyan
विज्ञापनविज्ञापन— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन सेना पार्टी प्रमुख को बधाई दी और राज्य के लिए एनडीए के विकास एजेंडे में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।
शाह ने लिखा, 'आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए एनडीए के विजन को साकार करने की दिशा में आपके समर्पित प्रयास सराहनीय हैं। नागरिकों की निरंतर सेवा के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।'
Warm birthday wishes to Deputy CM of Andhra Pradesh Shri @PawanKalyan Garu. Your dedicated endeavours towards realising the NDA’s vision for the development of the state and welfare of the people are commendable. Praying for your good health for continued service to the citizens.…— Amit Shah (@AmitShah) September 2, 2026
चंद्रबाबू नायडू क्या बोले?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी कल्याण को बधाई दी। नायडू ने एक्स पर लिखा, 'दोस्तों, जन सेना पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं दिल से कामना करता हूं कि श्री पवन कल्याण, जो प्रशंसकों के दिलों में हमेशा 'पावर स्टार' के रूप में बसे हुए हैं, सौ साल का जीवन जिएं।'
మిత్రులు, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. పవర్ స్టార్ గా అభిమానుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా ఉండే శ్రీ పవన్ కల్యాణ్ ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లూ వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. పంచాయతీ… pic.twitter.com/L1cY5FVeR8— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 2, 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कल्याण आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करने और राज्य के विकास में योगदान देने के प्रयास कर रहे हैं।
सिंह ने लिखा 'श्री पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वे आंध्र प्रदेश के लोगों की सेवा करने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।'
Warm birthday greetings to Shri @PawanKalyan Garu. He is making commendable efforts to serve the people of Andhra Pradesh and contribute in the state’s growth. Wishing him a long and healthy life in service of the people.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 2, 2026
अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने भी बधाई देते हुए लिखा, 'आंध्र प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई! मैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं।'
आंध्र प्रदेश के मा. उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय अभिनेता श्री पवन कल्याण जी , आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!— Ravi Kishan (@ravikishann) September 2, 2026
भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। @PawanKalyan garu 🔱🚩 pic.twitter.com/Jnzp8wXJch
फिल्म और राजनीति में बनाया करियर
अपने फैंस के बीच 'पावर स्टार' के नाम से मशहूर पवन कल्याण ने तेलुगु सिनेमा और राजनीति, दोनों ही क्षेत्रों में एक शानदार करियर बनाया है।
उन्होंने 1996 में 'अक्कडा अम्मायी इक्कडा अब्बायि' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 'थोली प्रेमा', 'बद्री', 'खुशी', 'जलसा', 'गब्बर सिंह' और 'अत्तरिन्तिकी दारेदी' जैसी फिल्मों में काम किया।
वह 'वकील साब' (2021) और 'भीमला नायक' (2022) जैसी फिल्मों में नजर आए। हाल ही में उनकी जो फिल्में रिलीज हुई हैं, उनमें 'दे कॉल हिम ओजी', 'हरि हरा वीरा मल्लू' और 'उस्ताद भगत सिंह' शामिल हैं।
पवन कल्याण का राजनीति सफर
कल्याण ने मार्च 2014 में जन सेना पार्टी की स्थापना की और बाद में पूरी तरह से राजनीति में आ गए। वे अभी आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हैं और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों से जुड़े हैं।