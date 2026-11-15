राजनीति में उतरने जा रहे धनुष?: साई पल्लवी ने सीएम विजय का उदाहरण देकर की ये गुजारिश; तालियों से गूंजा हॉल

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विज्ञापन साई पल्लवी और धनुष अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओएम: चैप्टर वन' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में साई पल्लवी ने अपने को-स्टार धनुष से एक गुजारिश की। उन्होंने कहा कि वह जीवन में चाहे कोई भी रास्ता चुनें लेकिन एक्टिंग न छोड़ें। धनुष के राजनीति में जाने की चर्चाओं के बीच, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का उदाहरण दिया। विजय ने फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति में कदम रखा है।

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साई पल्लवी ने किया सभा का जिक्र

साई पल्लवी ने कहा कि वे नहीं चाहतीं कि सिनेमा जगत धनुष जैसे बेहतरीन कलाकार को खो दे। उनकी इस बात ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और वहां मौजूद लोग जोर-जोर से तालियां बजाने लगे। साई पल्लवी ने इवेंट में आते समय रास्ते में दिखे राजनीतिक झंडों का जिक्र करते हुए मजाक में कहा कि यह माहौल किसी राजनीतिक सभा जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, 'यहां आते समय मैंने रास्ते में कई झंडे देखे और सोचने लगी कि 'यह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजनीतिक सभा हो रही हो।'

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साई पल्लवी ने की ये गुजारिश

इसके बाद उन्होंने धनुष को शुभकामनाएं दीं और उनके एक्टिंग करियर को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। विजय के राजनीति में जाने का जिक्र करते हुए साई पल्लवी ने कहा, 'आप जो भी करें मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। एक कलाकार होने के नाते मैं अक्सर सोचती हूं कि कैसे विजय सर ने राजनीति में जाने के लिए एक्टिंग छोड़ दी। इसलिए मेरी यही उम्मीद और प्रार्थना है कि धनुष एक्टिंग करना जारी रखें।'

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धनुष के अभिनय का फर्क पड़ता है

उन्होंने आगे कहा, 'उनकी एक्टिंग और वे जिस तरह की यथार्थवादी कहानियां दर्शकों के सामने लाते हैं उनका लोगों पर गहरा असर पड़ता है। 'पोल्लाधावन' फिल्म के बाद, कितने ही लोगों ने वैसी ही बाइक खरीदी और उनके स्टाइल और एटीट्यूड को अपनाया। ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए एक सच्चे कलाकार की जरूरत होती है।'

साई पल्लवी ने धनुष से की गुजारिश

अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने एक और गुजारिश की, जिस पर दर्शकों की ओर से और भी जोरदार प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा, 'इसलिए आप चाहे कोई भी रास्ता चुनें, कृपया एक्टिंग करना जारी रखें। वरना हम सब एक बेहतरीन कलाकार को बहुत मिस करेंगे। उनसे मेरी यही गुजारिश है।'

धनुष ने किया साई पल्लवी का बचाव

इस इवेंट में धनुष ने साई पल्लवी का बचाव भी किया। 'रामायण' में सीता के रोल के लिए साई पल्लवी को चुने जाने पर काफी आलोचना हो रही थी। धनुष ने उनकी लगन, साफ दिल और बेहतरीन एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि उनके काम का कोई मुकाबला नहीं है। उन्हें कास्ट किए जाने को लेकर ऑनलाइन जो विरोध हुआ, वह चर्चा का विषय बना रहा लेकिन धनुष ने साफ कर दिया कि वह अपनी को-स्टार के साथ मजबूती से खड़े हैं।