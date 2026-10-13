रवि तेजा: 'इरुमुडी' की सफलता के बाद अभिनेता ने जारी किया अगली फिल्म का शीर्षक, फैंस को पसंद आया वीडियो

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साउथ के बेहतरीन अभिनेता रवि तेजा ने फिल्म 'इरुमुडी' की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म के टाइटल का ऐलान शानदार अंदाज में किया है। फिल्ममेकर विवेक आत्रेय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का टाइटल 'तुलाभारम' है।

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मेकर्स ने अनोखे अंदाज में जारी किया टाइटल

मेकर्स ने फिल्म के टाइटल को एक अनोखे तरीके से जारी किया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म की मुख्य कास्ट और निर्देशक शामिल हैं। फिल्म में प्रियंका मोहन और अनस्वरा राजन भी अहम भूमिकाओं में हैं।

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वीडियो में क्या है?

मेकर्स ने एक 'टाइटल डॉक्यूमेंट्री' जारी की है, जो एक अनाउंसमेंट वीडियो है। इसमें विवेक आत्रेय के खास कहानी कहने के अंदाज में फिल्म का टाइटल बताया गया है। वीडियो में मुख्य कास्ट के बीच फिल्म का टाइटल चुनने को लेकर मजेदार और हलचल भरी बातचीत दिखाई गई है। फैंस रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा बहुत अच्छा टाइटल है। एक और यूजर ने लिखा इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं।

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