फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   South Cinema ›   Ravi Teja reveal upcoming film titled Thulabaram fans lik documentary video

रवि तेजा: 'इरुमुडी' की सफलता के बाद अभिनेता ने जारी किया अगली फिल्म का शीर्षक, फैंस को पसंद आया वीडियो

Tue, 13 Oct 2026 10:58 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 13 Oct 2026 10:58 AM IST
सार

Ravi Teja: अभिनेता रवि तेजा ने अपनी अपकमिंग फिल्म के टाइटल का एलान कर दिया है। फैंस को उनका फिल्म का टाइटल जारी करने का अंदाज अच्छा लगा है। 
 

विज्ञापन
Ravi Teja reveal upcoming film titled Thulabaram fans lik documentary video
रवि तेजा - फोटो : इंस्टाग्राम@raviteja_2628

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साउथ के बेहतरीन अभिनेता रवि तेजा ने फिल्म 'इरुमुडी' की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म के टाइटल का ऐलान शानदार अंदाज में किया है। फिल्ममेकर विवेक आत्रेय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का टाइटल 'तुलाभारम' है। 
विज्ञापन


Trending Videos

मेकर्स ने अनोखे अंदाज में जारी किया टाइटल
मेकर्स ने फिल्म के टाइटल को एक अनोखे तरीके से जारी किया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म की मुख्य कास्ट और निर्देशक शामिल हैं। फिल्म में प्रियंका मोहन और अनस्वरा राजन भी अहम भूमिकाओं में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

Ravi Teja reveal upcoming film titled Thulabaram fans lik documentary video
प्रियंका मोहन - फोटो : इंस्टाग्राम @priyankaamohanofficial
वीडियो में क्या है?
मेकर्स ने एक 'टाइटल डॉक्यूमेंट्री' जारी की है, जो एक अनाउंसमेंट वीडियो है। इसमें विवेक आत्रेय के खास कहानी कहने के अंदाज में फिल्म का टाइटल बताया गया है। वीडियो में मुख्य कास्ट के बीच फिल्म का टाइटल चुनने को लेकर मजेदार और हलचल भरी बातचीत दिखाई गई है। फैंस रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म को लेकर उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा बहुत अच्छा टाइटल है। एक और यूजर ने लिखा इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं।
विज्ञापन

Ravi Teja reveal upcoming film titled Thulabaram fans lik documentary video
विवेक अत्रेया - फोटो : सोशल मीडिया
कब शुरू हुई फिल्म की शूटिंग?
लक्ष्मण और श्रीनी राव मिलकर 'ब्रिज प्रोडक्शंस' बैनर के तहत इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। रवि तेजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का टाइटल शेयर किया। कई महीनों के इंतजार के बाद, रवि तेजा और फिल्ममेकर विवेक आत्रेय एक साथ काम करने वाले हैं। रविवार को पारंपरिक मुहूर्त सेरेमनी के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई।

Ravi Teja reveal upcoming film titled Thulabaram fans lik documentary video
इरुमुडी - फोटो : सोशल मीडिया
रवि तेजा का वर्कफ्रंट
  • रवि तेजा को आखिरी बार फिल्म 'इरुमुडी' में देखा गया था।
  • इसमें प्रिया भवानी शंकर और बेबी नक्षत्र भी थीं। 
  • फिल्म की कास्ट में साई कुमार, अजय घोष, रमेश इंदिरा और स्वासिका भी अहम भूमिकाओं में थे।
  • इस फिल्म को शिवा निर्वाण ने लिखा और डायरेक्ट किया था। 
  • इसे माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था।
  • 21 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने लगभग 243.26 करोड़ रुपये कमाए हैं।
  • अब रवि अपनी अगली फिल्म 'तुलाभारम' की तैयारी में बिजी हैं।

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by RAVI TEJA (@raviteja_2628)


विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed