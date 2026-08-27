रणबाली रिलीज डेट: कब रिलीज होगी 'रणबाली'? मेकर्स ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म को लेकर दी अपडेट

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विज्ञापन ‘रणबाली’ 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म में फैंस के पसंदीदा कलाकार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर साथ नजर आएंगे। माइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक भव्य ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। फिल्म के फर्स्ट लुक और किरदारों की झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाई है। फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स ने जानकारी दी है।

कब रिलीज होगी 'रणबाली'? विजय देवरकोंडा की इस बिग-बजट फिल्म के मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ इस फिल्म की ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज की तारीख का एलान किया है।

‘रणबाली’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 अक्तूबर 2026 को रिलीज होगी।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें विजय देवरकोंडा का इंटेंस और रॉ पीरियड लुक देखने को मिल रहा है।

पोस्टर के साथ टीम ने लिखा, 'हमारे इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय इस अक्तूबर में खुलेगा। रणबाली 16.10.26 को दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज।'

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दशहरे के आसपास दस्तक देगी फिल्म

'रणबाली' की कहानी अच्छाई की बुराई पर जीत के जज्बे को दिखाती है। ऐसे में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए दशहरे के खास और शुभ मौके को चुना है।

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कौन है निर्देशक?

राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी 'रणबाली' दर्शकों को एक दमदार और रोमांचक कहानी के साथ बीते दौर में ले जाने वाली है। नए पोस्टर में फिल्म की झलक काफी इंटेंस नजर आ रही है, जहां आग और धुएं से भरे माहौल के बीच विजय देवरकोंडा एक रफ और खतरनाक अवतार में दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक भारी घुमावदार हथियार भी नजर आ रहा है।